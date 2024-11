Por que o filho de Viih Tube não nasceu de parto normal? Ela explica o motivo

Em depoimento sincero e repleto de informação, Viih Tube explica o que aconteceu para o filho não ter vindo ao mundo por meio do parto normal

A influenciadora digital Viih Tube explicou o que aconteceu para ter tentando o parto normal por 19 horas e ter ido para o parto cesárea para o nascimento do segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Eliezer. Nesta quinta-feira, 21, ela abriu o jogo sobre o que aconteceu durante o trabalho de parto e que a fez optar pela cirurgia para ter o bebê.

Viih contou que aconteceram duas situações durante a tentativa de parto normal. Ela teve uma desproporção em relação a cabeça do bebê e sua pelve e também o coração dele sofreu uma compressão. "Eu tinha algumas coisas [no plano de parto] que, se acontecessem, eu iria para a cesárea. E os meus médicos sabiam e concordaram comigo. Tinha alguns sinais que eu não queria, como se o coraçãozinho dele desacelerasse, eu não ia ficar pagando para ver. Não desacelerou, mas deu uma comprimida. Se eu perdesse muito sangue durante o parto normal, eu fiquei com medo de ser uma ruptura uterina. E eu ia querer uma cesárea. E aconteceram as duas coisas: o coração dele deu uma comprimida depois de 19 horas e eu tive sangramento maior. Então, eu quis ir para a cesárea”, disse ela.

E completou que a desproporção só foi descoberta durante a cesárea: "Que bom que eu fui para a cesárea, ela foi a minha salvação para não dar nada errado. Quando abriram o meu útero, entenderam o porquê ele não estava nascendo, porque não estava descendo. Eu tive uma desproporção céfalo-pélvica, que é quando a cabeça do bebê não é proporcional com a pelve. O meu bebê nasceu GIG. O Eli é enorme, eu sou super pequena, e a minha pelve, por dentro, é pequena e a cabecinha não ia passar. E ele também estava defletido de segundo grau, que ele não passa [na pelve]. Ele estava tentando sair e não estava conseguindo por causa da posição e da desproporção. Ele não ia descer. Nessa situação, eu preferi ir para a cesárea e não me arrependo. Eu acho que agi certo e os meus médicos também agiram certo”.

Por fim, a influencer contou o motivo do sangramento que teve na hora da cesárea e que a fez necessitar da transfusão de sangue na UTI. "Quando abriu, eu tive uma coisa chamada atonia uterina, o meu útero demorou muito tempo para voltar a contrair depois que ele saiu. Foi por isso que eu perdi muito sangue”, explicou.

