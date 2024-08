"É apenas aceitar e viver", desabafa Adriana Sant'Anna sobre Rodrigão

Adriana Sant'Anna, do BBB 11, fez uma live em seu Instagram para pedir orações em prol da saúde de seu marido, Rodrigão

Adriana Sant'Anna, ex-participante do BBB 11, fez uma live, na madrugada desta quarta-feira (28), em seu Instagram, para pedir orações em prol da saúde de seu marido, Rodrigão. O ex-BBB foi internado após sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal.

A live, que começou com mais de 1,3 mil internautas online, foi realizada às 3h da manhã, horário de Brasília. "Nunca vou ter palavras pra agradecer o que vocês estão fazendo por mim, pelo Rodrigo, pela nossa família. Sei como é acordar 3h da manhã pra orar pela vida de alguém. Nunca terei palavras pra agradecer, estarei sempre em dívida. Espero, de alguma forma retribuir, entregar mais pra vocês", iniciou ela.

"Não tem muito o que fazer, só esperar. Eu queria resolver, solucionar. Não existia dinheiro, influencer que pudesse resolver. A gente está tendo a chance de viver coisas como casal que nunca tivemos oportunidade de vivermos juntos. É apenas aceitar e viver, de que Deus já cuidou, operou, fez milagre", desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)

O que aconteceu com Rodrigão?

Recentemente, Adriana contou que seu marido foi internado nos Estados Unidos após um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. Por isso, terá que passar por uma nova cirurgia para remoção completa da lesão.

“No dia 23 de agosto de 2024, nosso querido Rodrigo enfrentou um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. Graças à misericórdia de Deus e à habilidade de uma equipe médica extraordinária, o sangramento foi controlado com êxito por meio de um procedimento inicial chamado embolização”, escreveu.

“Rodrigo permanece internado, estável e sob cuidadosa observação, enquanto realiza exames pré-operatórios em preparação para a cirurgia definitiva, que visa à remoção completa da lesão”, continuou o texto.

Em seguida, ela pediu orações. “Com fé em Deus, pedimos que continuem com suas orações, para que Rodrigo receba a cura plena e supere esse momento com força e serenidade”, encerrou.