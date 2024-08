Adriana Sant'Anna revela que Rodrigão terá que passar por cirurgia

Adriana Sant'Anna atualizou sobre o estado de saúde do marido Rodrigão e revelou que ele terá que passar por uma cirurgia

Recentemente, Adriana Sant'Anna preocupou os fãs ao revelar que o marido Rodrigão precisou ser internado nos Estados Unidos com sangramento no fígado e nos rins. Nesta segunda-feira, 26, a digital influencer fez questão de atualizar sobre o estado de saúde do amado.

"Inesperadamente viemos parar aqui. Mas veja que, para nós foi inesperado, para Jesus nunca. Ele já tinha esse dia marcado em sua agenda. Ele já sabia. Não pense que o diabo que fez isso. Ele não tem esse poder todo. Saiba que só estamos aqui durante quatro dias porque o Senhor Jesus permitiu e não há questionamento da nossa parte quanto a isso. Temos amado a Deus com ainda mais intensidade, temos vivido enquanto casal, uma intimidade com Jesus que vai além das orações que mantínhamos em casa. Existe uma presença quase que palpável de Jesus aqui. Temos cantado louvores de adoração ao nosso Pai, temos nos alegrado e aprendido muitas coisas. Um dia iremos testemunhar tudo que estamos vivendo aqui", começou ela.

Em seguida, a famosa pediu para os fãs continuarem as orações. "Sei que estão apreensivas e clamando conosco, por isso pedi ao Antonio Viana Neto para escrever uma nota para que saibam sobre o estado geral de Rodrigo porque eu não seria capaz de explicar. Vou postar a seguir. A única coisa que quero pedir a vocês é que orem com muita intensidade e verdade pela vida de Rodrigo. Por favor. Não fale que vai orar e depois esquece. Por favor! Nós realmente precisamos das orações de vocês. Declare cura e declare vida sobre ele. Ore pelos médicos que irão operá-lo. Ainda não temos previsão de data de saída daqui, mas confiamos plenamente no poder da oração em conjunto, na vontade, no querer e realizar de Deus em nossas vidas. Estamos alegres em todo o tempo", finalizou ela no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)

Internação

Adriana Sant'Anna, ex-participante do BBB 11, causou preocupação ao revelar em suas redes sociais que seu marido, Rodrigão, está internado nos Estados Unidos, onde moram há alguns anos. Pouco tempo depois, ela fez outra publicação no Instagram para explicar o que aconteceu.

Ela contou que o marido foi internado após sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim. Com isso, ele está em observação para realizar alguns exames e os médicos avaliam se ele vai precisar de cirurgia.

Ela recebeu a notícia enquanto estava embarcando de volta para os Estados Unidos e relembrou como foi. "Estava no aeroporto embarcando de volta para casa, quando Rodrigo ligou dizendo que não estava aguentando de dor. Ligo para Thais e ela imediatamente pede a Bruno para levá-lo ao hospital. Ligo para Dra. Karla e peço para ficar em contato com Bruno. Essa foi a última informação que tive antes do avião decolar", iniciou ela.

"Bruno diz: 'estou chegando no hospital com Rodrigo'. Pronto. Decolei e fiquei sem notícias por seis horas e 30 min. Sem saber absolutamente nada! Quando chego na conexão, ainda dentro do avião, recebo a notícia que Rodrigo estava com um sangramento na região do fígado e rim. E iriam transferi-lo de hospital para operar. Naquele momento meu mundo caiu", continuou.

Desorientada com a notícia, ela só percebeu que estava sem a bolsa com seus documentos no portão de embarque e que tinha esquecido em outro avião. "Naquele momento, sentei no chão e comecei a chorar: 'Jesus me ajuda! Jesus me ajuda! Por favor! Eu não posso perder esse voo. Eu preciso achar minha bolsa'", recordou.

Felizmente, ela conseguiu recuperar seus documentos a tempo. "Até que ouço chamarem meu nome, em um espanhol, que não era traduzível naquele momento para mim. Corri como se não houvesse amanhã e consegui chegar. Lá estava a aeromoça com minha bolsa e todos os documentos dentro", disse.

Ainda no voo, Adriana contou que continuou sem notícias da cirurgia, mas já estava mais tranquila. E detalhou sobre a saúde dele: "Ainda não sabemos a causa, não sabemos nada. Cada hora fazem exames novos. Amanhã, Antonio (amigo e médico especializado nessa área) chega aqui para nos dar todo suporte, Larissa vem junto e vai ficar tudo bem!!"