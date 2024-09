Filho de Hebe Camargo espanta tristeza ao lembrar da morte da mãe

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcello Camargo não quer saber de tristeza ao falar da mãe, a apresentadora Hebe, que morreu em 2012

No dia 29 de setembro de 2012, o Brasil se despedia para sempre de Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira. A apresentadora morreu aos 83 anos, em São Paulo, em decorrência de uma parada cardíaca quando tratava um câncer. Em entrevista à CARAS Brasil, Marcello Camargo (59), único filho de uma das figuras mais icônicas da TV, relembra a mãe com muito carinho e espanta a trizteza.

O apresentador do Café com Selinho conta que pela manhã foi realizada uma missa em homenagem a Hebe, conduzida pelo Padre Antonio Maria, na Casa Hebe - espaço que guarda parte do acervo da artista, localizado na capital paulista. “Fizemos uma missa com o Padre Antônio Maria, esse tão querido padre, que minha mãe adorava. Foi um momento lindo, de muito amor, com alguns convidados, alguns amigos”, diz.

“E é o que eu sempre digo: ela não combinava com tristeza. Então, a gente quer que o dia seja de alegria, como foi a vida inteira dela. Tenho certeza que ela deve ter ficado muito feliz com esse evento, com essa homenagem que fizemos aqui hoje, com o Padre Antonio Maria fazendo uma linda missa”, continua Marcello.

Dois anos antes de sua morte, Hebe enfrentou um câncer raro, um tumor primário de peritônio - membrana que envolve os órgãos do abdômen, como intestino, estômago e fígado. Ela passou por cirurgia e sessões de quimioterapia neste período. Retornou ao trabalho e seguiu sua trajetória até os últimos meses de vida.

Em junho de 2012, a apresentodora voltou à Rede TV! e gravou o que seria seu último programa ao vivo, exibido no fim de agosto. A edição contou com a participação do ex-jogador Romário (58), que falou sobre o momento do futebol na época e recebeu um selinho da cantora.