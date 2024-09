Matteus Amaral relembra receio ao assumir romance com Isabelle Nogueira no BBB 24

Em entrevista à TV CARAS, Matteus Amaral relembra que sentiu receio ao assumir romance com Isabelle Nogueira após relação com Deniziane no BBB

Matteus Amaral (28) e Isabelle Nogueira (31) estão juntos há quatro meses. O romance dos dois teve início no confinamento do BBB 24 após o gaúcho ter se relacionado com Deniziane Ferreira (29). Em entrevista à TV CARAS, o gaúcho revela ter sentido receio quando pensou em investir na cunhã-poranga do Boi Garantido, após o fim da relação com a mineira.

Quando estava no Big Brother Brasil, Anny viveu um romance com Matteus, mas terminou com ele pouco antes de ser eliminada do reality show da TV Globo, pois estava com medo do relacionamento prejudicar o jogo dos dois. Quando deixou o confinamento, o gaúcho se aproximou de Isabelle e se encantou por ela. “Receio por conta da gente não ter as respostas (do público) lá dentro, eu ficava muito receoso”, afirma Alegrete, como é carinhosamente chamado.

“Dizia: Será que causei a eliminação da Anny? Aí, fiquei com aquele anseio até o fim. Porque a Anny tem um filhinho, e eu jamais vou querer (...) Minha mãe foi solteira logo no início da minha vida, então sei o quanto a mãe passa trabalho para criar um filho, entendeu?”, emenda o vice-campeão do BBB 24.

Metteus confessa que se colocava no lugar da mineira. “E não sabia o que tinha acontecido para a Anny sair. Fiquei com aquela angústia, todo o programa. Só que depois fui me dando conta: Cara, a gente não tinha mais nada, estou vivendo algo único aqui dentro, tem uma morena linda na minha frente, que a gente dança, brinca, dá risada nos dois (...) E a gente se respeita muito aqui dentro. Por que não vou viver isso?”, fala.

“Fiquei com receio porque (...) Será que não vão me chamar de galinha lá fora? Pelo amor de Deus! (risos). Ficar com duas gurias? Mas é tudo muito bem resolvido, sabe? Como falei, já tinha terminado, a gente estava vivendo lá dentro da casa e só ficou o receio por eu não ter as respostas. Mas foi muito tranquilo”, destaca.

Hoje, Matteus e Isabelle comemoram quatro meses de namoro, que foi oficializado em maio. No mesmo bate-papo, o gaúcho fez uma balanço: “Uma loucura! Parece que em quatro meses, a gente viveu cinco anos. É muito coisa porque a nossa rotina é muito corrida: é reunião, trabalho, viagem. E ela mora numa ponta do País, e eu, em outra. Mesmo agora, com a gente centralizando aqui em São Paulo, é uma loucura. A gente está organizando para morar aqui, só que a gente está ajeitando uma moradia, porque aqui é onde acontecem as coisas”.

“Confesso que é um pouco delicado porque eu tenho uma rotina, uma vivência totalmente diferente da cidade grande. A minha cidade tem 70 mil habitantes, e é na ponta do País, longe de tudo. E a Isabelle também. Ela mora na outra ponta do País. Então, fica complicado para a gente manter isso. Mas a gente está muito feliz em estar se organizando para centralizar aqui, ter o nosso cantinho, morar juntos em São Paulo, se Deus quiser”, continua.

