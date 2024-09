Eliezer posta antes e depois de cirurgia no pé, e web reage: 'Satisfatório ou nojento?'

Após realizar cirurgia para a retirada dos joanetes, o ex-BBB Eliezer postou vídeo de cirurgia no pé e mostrou resultado do procedimento

Nesta sexta-feira, 27, Eliezer realizou uma cirurgia para retirada dos joanetes e compartilhou detalhes nas redes sociais. Por meio dos Stories no Instagram, o ex-BBB mostrou o resultado do procedimento e ainda aproveitou e respondeu algumas dúvidas dos seguidores e tranquilizou sobre o processo de recuperação.

O ex-BBB chamou a atenção com o formato de seu pé e desabafou que o joanete tem evoluído como um Pokémon. "Acho que meu pé virou tipo Pokémon e está evoluindo", brincou. Ele ainda compartilhou uma imagem da silhueta do pé e disse que achava bonita essa parte de seu corpo. "Podem falar o que quiser, mas a silhueta dele é linda", continuou.

O pai da Lua di Felice postou um vídeo gravado no dia da operação em suas redes sociais. "Fui fazer uma cirurgia para retirar o joanete e ganhei uma limpeza de pele", brincou o ex-BBB, de 34 anos, na legenda do post. No vídeo, a médica aparece enfiando uma espécie de bisturi no pé de Eli e espremendo o que parece ser uma "acne gigante".

Seguidores ficaram impactados. "Misericórdia, menino", comentou a ex-BBB Bárbara Heck, "Um cravo ou uma joanete?", questionou uma pessoa, "Fica a dúvida: vídeo satisfatório ou nojento? Meus sentimentos são controversos", brincou.

"Muita dor pós cirurgia?", questionou um seguidor na caixinha de perguntas. "Sem dor nenhuma. Não senti dor na cirurgia. Não é anestesia geral, eu tomei um sedativo para dormir e uma anestesia no tornozelo para anestesiar somente os nervos do pé. Ou seja, eu continuei sentido força nas pernas, tanto que quando a cirurgia acabou eu sai do hospital andando, mesmo com o pé dormente, mas mexendo até os dedos. Estou sem dor nenhuma hoje", relatou

Eliezer assustou os fãs ao anunciar cirurgia de forma inusitada

Nesta sexta-feira, 27, Eliezer decidiu brincar com o coração dos seguidores ao anunciar uma separação inesperada em suas redes sociais. Embora tenha dado a entender que estava "seguindo seu caminho", o influenciador digital não se divorciou de Viih Tube. Após enganar os admiradores, ele revelou que a separação foi, na verdade, dos seus joanetes.

Em seu perfil no Instagram, Eliezer publicou um comunicado para anunciar a decisão difícil e o término de uma ‘relação’. Depois de assustar os seguidores, ele compartilhou uma foto de seus pés e revelou que passou por uma cirurgia para correção da posição do osso em seus pés. Na legenda, ele ainda brincou com o tom de despedida de seu parceiro de longa data, o joanete. Confira!