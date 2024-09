Bruna Biancardi revela item inusitado que leva na mala para a Arábia Saudita

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi surpreendeu ao revelar qual é o alimento que leva em sua mala para a Arábia Saudita

A influenciadora digital Bruna Biancardi voltou para a Arábia Saudita nesta semana após uma temporada no Brasil. Com a viagem, ela aproveitou para reforçar o seu estoque de um alimento que é tradicional do nosso país enquanto vive na casa do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, no exterior.

Nos stories do Instagram, a morena contou que sempre leva pacotes de feijão para o exterior. Mãe de uma menina de quase um ano, ela faz estoque de feijão de vários tipos. Neste domingo, ela desfez as malas e exibiu os pacotes na mesa.

Além disso, Biancardi mostrou que também leva itens de decoração para a casa. “O que eu trago na mala”, brincou ela.

Alvoroço no shopping

O jogador de futebol Neymar Jr causou alvoroço ao circular por um shopping com a filha Mavie e a namorada, Bruna Biancardi. Nesta semana, eles foram se divertir fazendo compras, mas acabaram reunindo várias pessoas ao redor deles durante o passeio.

Um vídeo que foi divulgado por fãs mostrou quando o casal foi cercado por seguranças para evitar confusão durante o passeio. Neymar e Bruna apareceram sentados em um carrinho com a filha para facilitar o passeio pelo shopping.

Vale lembrar que Bruna e Mavie passaram alguns dias no Brasil em setembro, mas já voltaram para a Arábia Saudita para encontrarem o atleta, que vive por lá.