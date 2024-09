Fafá de Belem adota dieta sem glúten e carboidratos; saiba benefícios e cuidados

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica dieta adotada por Fafá de Belém após recuperação de uma fratura no joelho

A cantora Fafá de Belém (68) foi a convidada especial do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga (75), na última terça-feira, 24. Durante o bate-papo, a artista compartilhou uma importante mudança em sua rotina alimentar, adotada após recuperação de uma fratura no joelho, decorrente de um acidente doméstico. "Glúten e carboidratos estão fora do cardápio", revelou a famosa, explicando como essa mudança foi essencial para sua recuperação e para manter uma alimentação mais saudável e balanceada. Ela ressaltou que, além de ajudar na reabilitação, a nova dieta trouxe benefícios visíveis em sua disposição e controle de peso.

Para entender melhor os impactos desse tipo de dieta, a CARAS Brasil conversa com a médica nutróloga Cibele Spinelli, que comenta sobre as dietas sem glúten e carboidratos. "Eliminar o glúten da alimentação é uma recomendação entre pessoas portadoras de doença celíaca, uma doença autoimune em que o consumo de glúten provoca uma reação imunológica, sendo muitas vezes subdiagnosticada, mas existe também pessoas que possuem um quadro de sensibilidade ao glúten não celíaca, apresentando não apenas sintomas intestinais, mas extra intestinais, como fadiga, dor de cabeça, alterações na pele, dores articulares, onde a redução do glúten é essencial para a melhora dos sintomas, porém é sugerido a avaliação de um médico para determinar se a exclusão do glúten é realmente necessária", orienta.

"A restrição do glúten pode trazer benefícios, como a melhora de dores e desconfortos, mas não está diretamente ligada ao emagrecimento. Além disso, a exclusão completa de carboidratos não é o caminho ideal para todos. O foco deve ser na qualidade do carboidrato consumido, priorizando fontes saudáveis, como carboidratos complexos presentes em vegetais e grãos integrais, frutas, que oferecem energia sustentável e apoio ao metabolismo", acrescenta a médica.

Sobre a exclusão de carboidratos, a especialista alerta para a necessidade de equilíbrio: "Quando falamos em dietas com redução de carboidrato, é importante entender que os carboidratos são uma das principais fontes de energia para o corpo. Retirá-los completamente pode levar a uma queda no desempenho físico e mental, no entanto, a redução dos carboidratos simples, como os encontrados em massas e açúcares refinados, pode trazer benefícios, como controle de peso e melhora na saúde metabólica”.

Fafá de Belém ainda destacou, durante o programa, que tem se sentido mais leve e com mais disposição desde que fez as mudanças em sua dieta. "É uma nova fase da minha vida, e essa transformação alimentar veio para me ajudar a cuidar melhor do meu corpo", afirmou a cantora.

De acordo com a nutróloga, dietas como a de Fafá, que restringem glúten e carboidratos simples, podem ser benéficas, mas devem ser acompanhadas de perto por profissionais. "Cada organismo reage de uma maneira e temos necessidades que são individualizadas. O importante é manter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes essenciais, com boa oferta de proteína, gorduras boas e carboidratos na dose certa para garantir que o corpo tenha tudo o que precisa para funcionar bem, e que a nova fase seja feita de escolhas que sejam duradouras”, conclui Cibele.