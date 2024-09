Grávida e em cuidados paliativos, Isabel Veloso atualiza quadro de saúde após série de exames

Conhecida por compartilhar sua batalha contra o câncer na internet, Isabel Veloso celebrou resultados de exames e falou sobre gestação: "Dia feliz"

Nesta sexta-feira, 27, a influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais para trazer atualizações de seu quadro de saúde aos seguidores. Grávida de Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas, e em cuidados paliativos, a jovem de 18 anos ainda compartilhou detalhes sobre o andamento da gestação e o status de seu linfoma.

Por meio dos Stories no Instagram, Isabel publicou o resultado do exame de ultrassom realizado para verificar o câncer, além de outro ultrassom feito nas mamas. "Ultrassom das mamas feitas e graças a Deus tudo bem. Nosso colega do pescoço (se referindo ao linfoma), também estável, dia feliz!", celebrou.

Na sequência, a mamãe de primeira viagem garantiu que tudo se encaminha como o esperado em sua gestação. Com 18 semanas, ela contou que o pequeno está com 20cm e pesando 265g. "Menino grande e barrigudinho", brincou a influenciadora, que também exibiu imagens do ultrassom e as batidas do coração de Arthur.

Vale relembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma estimativa de seis meses de vida no início do ano, mas a doença foi controlada com tratamentos paliativos.

Confira os stories na galeria abaixo:

Isabel Veloso revela qual é seu maior medo

A influenciadora digital Isabel Veloso, que comoveu os internautas com sua história de luta contra o câncer, tirou um tempinho na última quinta-feira, 26, para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre a maternidade. Ela está esperando seu primeiro filho, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas.

"Você tem medo de partir e deixar o Arthur?", perguntou o internauta em uma caixinha de perguntas. "Meu maior medo é que ele não consiga se lembrar de mim", confessou a jovem, que está com 18 semanas de gestação. O bebê tem previsão de vir ao mundo em fevereiro.