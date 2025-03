Nora de Angélica impressiona ao fazer um tour pelo seu quarto

Closet, balanço, penteadeira, banheira e mais! Nora de Angélica, Duda Guerra impressiona ao fazer tour pelo seu quarto; confira

A nora de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora digital Duda Guerra, resolveu mostrar como é seu quarto na casa onde mora no Rio de Janeiro com a família. Nesta segunda-feira, 17, a jovem, de 16 anos, postou um vídeo exibindo os detalhes de sua suíte e chamou a atenção.

A namorada de Benício Huck então mostrou que o ambiente é bem espaçoso. Além da parte principal do lugar, com cama e penteadeira, a adolescente tem um closet e um banheiro grande, com banheira e uma pia extensa com diversos.

"Tour pelo meu quarto! Espero que vocês gostem", compartilhou Duda Guerra ao exibir o espaço com seus itens pessoais. A nora dos apresentadores ainda revelou que gosta muito de produtos de beleza, tendo várias gavetas cheias com maquiagens, itens para cabelo e outras coisas para cuidar de sua aparência.

Além disso, a adolescente mostrou que tem vários livros, cadernos e objetos para estudar. Claro que bastante roupa e sapatos de grife para compor os seus looks para fazer suas saídas com amigos e o namorado.

Veja o quarto de Duda Guerra:

É bom lembrar que Duda Guerra viralizou ao surgir com Benício Huck no Rock In Rio. Além disso, ela deu o que falar ao mostrar que fez harmonização facial. Apesar de ter menos de 18 anos, a influenciadora já colocou próteses de silicone.

Duda Guerra revela como conheceu Benício Huck

A influenciadora Duda Guerra contou como conheceu o namorado, Benício Huck, de 17 anos, filho de Angélica e Luciano Huck. Em entrevista ao podcast This is Uz, ela explicou que uma amiga em comum foi responsável por aproximá-los, e que levou dois anos até que algo realmente acontecesse entre eles.

Duda Guerra compartilhou novamente, de forma pública, como se tornou nora de Angélica e Luciano Huck, além de contar sobre o início do seu relacionamento com Benício. "Faz muito tempo [que o conheci], faz uns 3 anos. Foi em resenha de amigos em comum e a gente se viu, assim, mas não rolou nada", falou e deu mais detalhes. Saiba mais aqui!