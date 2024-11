Médico explica recuperação de Maya Massafera após cirurgia: 'Cuidados específicos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi também explica qual o procedimento feito por Maya Massafera

Maya Massafera(44) mostrou que realizou uma nova cirurgia estética na última segunda-feira, 5. Através das redes sociais, ela compartilhou registros do pós-cirúrgico e contou que, agora, segue para a recuperação —que pode ser bastante delicada.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que a intervenção feita por Maya Massafera "exige alguns cuidados específicos para que os resultados sejam satisfatórios", como, por exemplo, evitar esforços e respeitar o corpo no processo de cicatrização.

"Nos primeiros dias, o repouso é essencial para permitir que o corpo inicie o processo de cicatrização, e é recomendável evitar esforços físicos intensos, levantar pesos e fazer atividades que possam esticar a região abdominal. Manter uma postura levemente curvada ao caminhar também ajuda a evitar tensão na área operada. A exposição ao sol deve ser evitada para que as cicatrizes evoluam bem."

"Para otimizar a recuperação, [existem] tecnologias como a medicina hiperbárica, que melhora a oxigenação dos tecidos, e a ozonioterapia intralesional, que reduz inflamações e estimula a regeneração celular. [Elas] podem ser aplicadas na área operada", acrescenta o especialista, que também diz que o tratamento com laser de CO2 é uma boa opção para suavizar cicatrizes.

O QUE É A CIRURGIA DE MAYA MASSAFERA?

Maya Massafera passou por uma abdominoplastia reversa, que, de acordo com Biancardi, também é conhecida como abdominoplastia superior. A internveção trata o excesso de pele e flacidez na parte superior do abdômen, sendo indicada para pacientes que apresentam tenham flacidez ou excesso de pele na região do corpo, como foi o caso da influenciadora.

"Diferente da abdominoplastia tradicional, onde a pele é puxada para baixo, neste procedimento a pele é puxada para cima, com incisões posicionadas discretamente abaixo das mamas", completa. "Além de remover o excesso de pele, o procedimento pode corrigir a diástase dos músculos retos abdominais acima do umbigo, proporcionando uma aparência mais firme e uma cintura mais marcada."

