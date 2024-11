Por que Maya Massafera ficou com o 'umbigo triste' antes de cirurgia? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica o que é 'umbigo triste' e por que surge em casos como o de Maya Massafera

Maya Massafera(44) realizou uma nova cirurgia estética na última segunda-feira, 5, para corrigir seu "umbigo triste". A influenciadora decidiu fazer a intervenção após perder 30kg e, apesar do termo um tanto quanto inusitado, esse aspecto da pele pode ser comum para pessoas que eliminam bastante peso, como explica o médico.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi afirma o que o "umbigo triste" descreve "o aspecto caído e flácido que o umbigo pode adquirir após uma perda significativa de peso, como os 30 kg que a Maya Massafera eliminou ."

"Quando a pele perde volume rapidamente, ela nem sempre consegue se ajustar, resultando em flacidez. Na região acima do umbigo, esse excesso de pele pode contribuir para um contorno abdominal menos firme", acrescenta o especialista.

Biancardi ainda diz que, atualmente, existem tecnologias feitas para tratar aspectos de flacidez e gordura localizada, por exemplo. No entanto, as técnicas tem uma capacidade limitada para lidar com excesso de pele, por isso, algumas pessoas optam pela abdominoplastia reversa —cirurgia feita por Maya Massafera.

"Embora tecnologias como o BodyTite e o Renuvion, que tratam flacidez e gordura localizada, possam ajudar em casos de flacidez leve a moderada, elas têm uma capacidade limitada para lidar com o excesso significativo de pele, que geralmente exige remoção cirúrgica", afirma.

"A abdominoplastia reversa se torna, portanto, uma solução eficaz para reposicionar a pele e corrigir a flacidez, conferindo ao abdômen uma aparência mais tonificada e rejuvenescida", completa o médico sobre o caso da influenciadora.

