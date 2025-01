Oncologista explica nova fase do tratamento de Kate Middleton: 'Acompanhamento médico frequente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra Filho esclarece sobre a remissão do câncer de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton (43) surpreendeu ao revelar que está em fase de remissão do câncer. Ela contou a novidade ao visitar os pacientes do hospital onde fez seu tratamento no ano de 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o assunto e avalia o caso da monarca.

Kate Middleton tratou o câncer durante o ano de 2024. Em janeiro daquele ano, ela foi internada em Londres para realizar uma cirurgia abdominal e ficou internada por 13 dias. Em março, a esposa do príncipe William anunciou que estava com câncer e iniciou a quimioterapia. No mês de setembro, a princesa finalizou anunciou a remissão.

O Dr. Jorge Abissamra explica sobre essa nova fase do tratamento de Kate Middleton e reforça que remissão da doença não é o mesmo que cura. Porém, esse é um momento em que não se consegue identificar o câncer nos exames.

"A remissão do câncer é quando a gente não consegue mais observá-lo, nem nos exames de imagem e nem nos marcadores tumorais. Remissão é quando ele não aparece mais, quando ele sumiu. Agora, isso nem sempre é sinônimo de cura, porque muitas vezes o tumor pode entrar em remissão, mas retornar após um período, meses ou anos", explica.

O Dr. Jorge esclarece que pacientes oncológicos em remissão devem continuar com o acompanhamento médico frequente. Ao longo de cinco anos, diversos exames são pedidos para acompanhar se a doença não retornou.

"O paciente em remissão deve manter acompanhamento médico frequente. O ideal é que nos primeiros dois anos, a cada três meses, e depois de dois anos, pelo menos a cada seis meses. Até completar cinco anos. O médico vai fazer esse acompanhamento, pedindo exames de imagem, exames de sangue, enfim, para monitorar se, de fato, esse tumor não retornou", finaliza o especialista ao avaliar o caso da princesa Kate Middleton.

