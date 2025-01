Médico explica como prevenir infecção que atingiu Daniele Hypolito, do BBB: 'Simples'

Dr. Octavio Henrique Arcos Campos: Médico Urologista (CRM 141371) do corpo clínico dos principais hospitais de São Paulo entre eles, Sírio-Libanês, Einstein, Oswaldo Cruz e 9 de Julho. É assistente do Setor de Urologia do Hospital Servidor Público Municipal (HSPM). Professor do Curso de Medicina da UniNove. Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Atua principalmente na Área de Saúde do Homem e Cirurgia Minimamente Invasiva (Cirurgia Robótica). Realiza pesquisa clínica em câncer de próstata. Residência Médica em Urologia pelo HSPM. Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Médico graduado pela Universidade de Brasília (UnB). Possui trabalhos publicados em congressos, artigos publicados em periódicos e capítulos de livros. Experiência no Exterior: Clerkship em Harvard Medial School, Boston, EUA.