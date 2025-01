Daniela Albuquerque ostenta corpo escultural durante passeio de lancha

A apresentadora Daniela Albuquerque chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos em Angra dos Reis

Daniela Albuquerque impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias.

A apresentadora está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou o dia ensolarado para curtir um passeio de lancha. Nas imagens postadas no feed do Instagram, a artista aparece usando um biquíni sem alças, na cor azul e laranja, e ostentou seu corpo sarado ao fazer várias poses.

"Dia incrível", afirmou Daniela na legenda da publicação. Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Espetacular", disse uma seguidora. "Linda", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Uma mulher completa em beleza", comentou mais um.

No começo do mês, Daniela também chamou a atenção ao postar fotos esbanjando beleza e seu corpo sarado em meio à natureza. Para o momento de lazer, a famosa, casada com Amilcare Dallevo Jr, surgiu de biquíni, uma camiseta branca e óculos de sol.

Daniela Albuquerque recorda início do relacionamento com o marido

Em outubro, Daniela Albuquerque completou 20 anos ao lado do marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr, e aproveitou para relembrar a história de amor deles. Ela conheceu o amado quando tinha 22 anos, em um dia chuvoso.

"Hoje, celebramos 20 anos de uma história de amor que começou em 2 de outubro de 2004, em um dia abençoado pela chuva. Quando penso que, aos 14 anos, participei de uma promoção no Mato Grosso do Sul e ganhei um carro, lembro da minha felicidade naquele momento. Mal sabia eu que, aos 22 anos, a vida me reservaria algo ainda mais especial: conhecer você, Amilcare, o homem que se tornaria meu marido e o pai das nossas duas princesas", contou a famosa, mãe de Alice e Antonella. Veja a publicação completa!

