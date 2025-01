Vanessa Jackson revela fim do casamento apenas 1 ano e meio depois da união

A cantora Vanessa Jackson entrou com pedido de dissolução do casamento ao se separar apenas um ano e meio depois da união

A cantora Vanessa Jackson anunciou que está separada de Fábio Moraes Leme. Os dois se casaram há apenas um ano e meio, mas o casamento não durou muito e eles se separaram. Em entrevista no Canal de Lisa Gomes no YouTube, ela contou que entrou com pedido de dissolução do casamento.

A estrela também disse que o fim do relacionamento não teve traição. “Nunca, ele não é desse jeito, mas teve aquele chororô e tal. Eu tenho o coração muito molenga. Mas depois que saiu, me deu uma aliviada”, afirmou.

Então, a artista contou sobre o motivo para se separar. “Nesse um ano que eu fiquei tentando salvar o casamento, tentando fazer com que ele mudasse, terapia de casal, ele não mudou. Mas não adianta mais mudar, porque agora eu não quero, agora é tarde e eu desgostei e perdi totalmente a admiração”, afirmou.

Por fim, Vanessa afirmou que não tem chance de reconciliação. “Os papeis estão prontos, já tinha pedido a separação. Não foi difícil ele sair de casa, teve uma situação que no mesmo dia eu pedi para ele sair de casa… A gente namorou por 10 meses e casou. Quando eu casei com ele, sabia que ele não tinha a mesma condição financeira que a minha, e eu não me importo com isso se eu gosto da pessoa. Porém, a sua atitude vai me dizer”, declarou.

Vale lembrar que Vanessa Jackson foi a campeã da primeira edição do programa Fama, da Globo, em 2022, e também participou de outros programas de TV, como Esse Artista Sou Eu, do SBT, e Canta Comigo, da Record TV.