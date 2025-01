Lucas Penteado e Kerline se reencontram: 'Histórico'

Lucas Penteado e Kerline, que protagonizaram uma briga histórica no BBB21, se reencontram e fizeram a alegria dos fãs. Confira!

Algumas amizades são mesmo do BBB para a vida, e ao que parece algumas inimizades também. Brincadeiras à parte, parece estar tudo em paz entre Kerline Cardoso e Lucas Penteado, participantes do Big Brother Brasil 21, reality show exibido pela Rede Globo.

Nesta sexta-feira, 17, Kerline compartilhou em sua conta no X, antigo Twitter, em que aparece sorridente ao lado de Lucas. Eles protagonizaram uma das maiores brigas da edição logo na primeira semana de programa.

"Eu e o cupido", brincou ela ne legenda e a publicação fez a alegria dos fãs. "Tudo bem shippar em 2025?", perguntou um internauta. "Histórico", disse outro. "Casal do ano", brincou uma terceira.

eu e o cupido pic.twitter.com/kPSv5yppJh — Kerline (@Kerline) January 16, 2025

Impressões sobre BBB 25

Primeira eliminada do BBB 21, Kerline Cardoso (32) fez do limão uma limonada o seu pós-reality. A cearense caiu nas graças do público e conseguiu atrair a atenção das marcas, o que a fez faturar mais que o valor do prêmio em questão de meses.

Nunca mais esquecida, ela só precisou de uma semana para mostrar a que veio. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital revela a fórmula do sucesso e abre o jogo sobre suas impressões com o primeiro Big Brother sem os 'pitacos' de J.B. Oliveira, o Boninho (63).

"BBB é tipo um namoro no início: a gente acha tudo incrível, mas só conhece de verdade a partir da estreia do programa. Essa primeira semana diz e muda tudo, eu que o diga (risos). Confesso que estou atenta e acho que vamos ser surpreendidos com esse elenco", acredita.

Para Kerline, a movimentação de Rodrigo Dourado, o novo Big Boss, está aprovada. "Eu amei. Eu tenho uma lista de ex-Reality que gostaria de ver como eles seriam no BBB, se iam hitar ou flopar", revela.

Ela reconhece que não tinha muitas esperanças de seguir carreira artística após sua eliminação. "Ser a primeira eliminada e ainda assim ser lembrada é um mix emoção, mostrar que todo esforço e terapia valeu a pena. Eu fico muito feliz de ter conseguido ressignificar a minha saída precoce, saí achando que não iria superar a eliminação no 1º paredão", diz.

