Médico entrega escolhas estéticas das protagonistas de Beleza Fatal: 'Além da aparência'

Beleza Fatal estreou na plataforma de streaming Max Brasil; a trama é protagonizada por Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz

Beleza Fatal, primeira novela inédita da Max Brasil, estreou na plataforma de streaming nesta segunda-feira, 27. A trama traz novamente à tona o fascínio pela estética marcante e pela elegância que transcende o tempo e tem como protagonistas Camila Pitanga (47), Giovanna Antonelli (48) e Camila Queiroz (31). Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica e avalia os procedimentos estéticos feitos pelas atrizes.

A nova novela da Max acompanha a história de Sofia, uma garota que vê sua vida desmoronar após sua mãe ser acusada e presa por um crime que não cometeu. Por trás de toda essa injustiça, está Lola, sua prima ambiciosa que é uma referência no universo da beleza e das cirurgias plásticas.

Segundo o Dr. Nicola, cirurgião plástico, as três protagonistas de Beleza Fatal são exemplos de como a beleza nasce do equilíbrio entre o físico, o emocional e o espiritual. O especialista entrega o segredo dos cuidados estéticos das artistas.

CAMILA PITANGA

"Camila Pitanga, com sua pele radiante e postura impecável, irradia uma beleza madura e natural, fruto de disciplina com alimentação, rotina de exercícios e cuidados dermatológicos. Seu corpo é harmônico, respeitando suas proporções naturais, e reflete um estilo de vida equilibrado", analisa.

GIOVANNA ANTONELLI

"Giovanna Antonelli, por sua vez, tem aquele brilho atemporal. A atriz é exemplo de como a beleza está diretamente ligada ao autocuidado. Seu corpo, bem definido e proporcional, é resultado de dedicação, mas também de aceitação das próprias características. Giovanna mostra que o verdadeiro charme não está nos padrões, mas na melhor versão de si mesma", avalia.

CAMILA QUEIROZ

"Camila Queiroz, com sua silhueta longilínea e traços delicados, traz frescor à estética apresentada na novela. Seu corpo é o reflexo de juventude e vitalidade, bem como de escolhas saudáveis e disciplinadas. Além disso, ela incorpora a ideia de que a beleza vai além da aparência: ela está na postura, na elegância e na segurança que transmite", opina.

QUAL O PAPEL DE UM CIRURGIÃO?

O Dr. Nicola afirma que a beleza está na harmonia e não no exagero. O cirurgião plástico reforça a importância de um profissional entender as vontades estéticas do paciente, mas que é necessário priorizar a saúde e segurança.

"O cirurgião deve ser o guardião desse equilíbrio, ajudando os pacientes a entenderem suas reais necessidades. Infelizmente, o desejo por resultados imediatos ou pouco realistas pode levar a escolhas equivocadas, tanto do paciente quanto do profissional. E é aí que entra o papel do bom cirurgião: dizer não quando necessário, orientar sobre o que é possível e priorizar a saúde e segurança acima de qualquer outra coisa", revela o cirurgião Nicola Biancardi.

