Médico de Gracyanne Barbosa fala da dieta dela antes do BBB: 'Há muitos anos'

Antes do BBB, Gracyanne Barbosa compartilhava sua rotina de alimentação e exercícios. Seu médico comentou sobre o estilo de vida da influenciadora

A musa fitness Gracyanne Barbosa precisou escolher um novo alimento para ser a sua fonte de proteína enquanto está na Xepa do BBB 25, da Globo. Antes de entrar na casa, ela já era conhecida do público como musa fitness e modelo de fisiculturismo e costumava compartilhar sua rotina regrada de alimentação e exercícios.

Em entrevista ao portal GShow, o Dr. Jorge Valente, ginecologista e especialista em medicina integral que atende Gracyanne fora do confinamento, falou sobre o estilo de vida da influenciadora. Segundo o especialista, é comum que atletas ou pessoas com rotinas intensas de treino adaptem a quantidade de alimentos às suas necessidades de energia e proteína.

"Gracyanne segue uma dieta rigorosa há muitos anos, fruto de um estilo de vida focado na manutenção de sua saúde e forma física", contou ele, que falou sobre a organização de Gracyanne para se manter na dieta. Fora da casa, ela costumava levar marmitas para seus compromissos. "Gracyanne é disciplinada e sabe como manejar essas situações, mas a consistência é uma marca registrada do estilo de vida dela."

Valente destacou também que a flexibilidade foi fundamental nos preparativos da sister para o confinamento no Big Brother. "É provável que ela confie na experiência e disciplina para fazer boas escolhas com o que estiver à disposição", encerrou.

BBB 25: Gracyanne recebe atendimento médico e revela pedido da doutora

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi chamada ao confessionário do BBB 25 nesta segunda-feira, 20, para passar por atendimento médico. . “Hoje a médica me chamou, porque eu não falei nada. Eu vomitei. Desde que eu estou comendo, eu estou vomitando, porque meu organismo não está acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia. O que eu ia comer? Não vou ficar com fome”, afirmou ela sobre a comida disponível na Xepa.

Então, ela contou sobre o conselho da médica. “ A médica me chamou e falou: ‘Tenta comer só arroz e feijão’. E eu fiquei: ‘Cara, não vim aqui para ficar sendo diferente. Se eu estou na Xepa, eu estou na Xepa’. Eu não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata. Obviamente, todo mundo está no mesmo barco. Vai fazer falta para todo mundo”, comentou.

