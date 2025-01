Médica explica mal-estar de Gracyanne Barbosa no BBB 25: 'Desequilíbrios nutricionais'

Gracyanne Barbosa foi chamada ao confessionário e precisou passar por atendimento médico no BBB 25; a musa sentiu náuseas e vômitos

A musa fitness Gracyanne Barbosa (41) foi chamada ao confessionário nesta segunda-feira, 20, para passar por atendimento médico no BBB 25, da Globo. A estrela contou que a médica do programa pediu para fazer uma consulta com ela após ver uma atitude da morena no confinamento. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Clara Martins, médica endocrinologista, metabologista e nutróloga, explica o que aconteceu com a sister.

Gracyanne Barbosa contou que passou mal por causa da alimentação da Xepa no Big Brother. A estrela passou mal no banheiro e vomitou. Assim, a equipe do programa a chamou para um atendimento médico no confessionário.

A modelo apresenta uma dieta bastante regrada para manter o seu corpo, inclusive revelou que come 40 ovos por dia para atingir os resultados desejados. Segundo a Dra. Maria Clara Martins, esta falta dos ovos pode estar impactando Gracyanne Barbosa.

"A falta desse alimento na alimentação da Xepa pode trazer desequilíbrios nutricionais, mesmo que por um curto período de tempo, como a perda de massa muscular e redução de energia, já que a proteína é essencial para a recuperação do corpo após os treinos intensos que ela costuma fazer", declara.

Ao voltar para a casa, Gracyanne Barbosa disse que a médica deu o conselho para ela limitar sua alimentação ao arroz e feijão, mas ela se negou. A Dra. Maria Clara avalia que esta pode ser uma boa sugestão para a musa fitness.

"Embora não substituam integralmente os benefícios das claras de ovos e whey protein, é uma opção prática e viável no contexto da Xepa, ajudando a fornecer energia e preservar massa muscular dentro do possível. Mas atenção, estamos falando de uma solução menos pior e para um curto período de tempo, na vida real falar que ovos poderiam ser substituídos por arroz e feijão não faria nenhum sentido", alerta.

RESPOSTA JÁ ESPERADA

Gracyanne Barbosa confessou que está enfrentado enjoos por conta da dieta da xepa: "Desde que eu estou comendo, eu estou vomitando, porque meu organismo não está acostumado". A nutróloga explica que a reação do corpo da musa fitness é totalmente esperada.

"Quando alguém está acostumado a uma alimentação muito específica e com restrições assim, como a dela, a transição para uma dieta com diferentes macronutrientes e fontes alimentares pode causar desconfortos gastrointestinais (náuseas, vômitos, diarreia). O organismo, nesse caso, não está preparado para processar uma alimentação tão distinta de sua rotina anterior", avalia.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa tinha uma alimentação bem diferente quando estava fora do reality show. Ela comia 40 ovos por dia e batata doce. Agora, ela tem que comer outros alimentos, como arroz, feijão, carnes e verduras. Sobre a dieta da modelo, a especialista menciona que se trata de algo bastante restritivo e personalizado, voltada para suas necessidades específicas como atleta e influencer fitness.

"Essa dieta, portanto, não é recomendada para a maioria das pessoas sem uma avaliação médica detalhada. Ela pode ser excessivamente restritiva para quem não pratica exercícios intensos ou tem um metabolismo diferente, podendo levar a deficiências nutricionais, sobrecargado fígado e rins e desequilíbrios hormonais, e pode levar inclusive ao ganho de gordura corporal, se o nível de exercício não for compatível com o consumo calórico da dieta", finaliza a médica ao avaliar o caso da musa-fitness Gracyanne Barbosa.

