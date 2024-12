Médico aponta tratamentos para o diagnóstico de Preta Gil: 'Duas vertentes'

Em entrevista à CARAS Brasil, o nefrologista Henrique Carrascossi explica o tratamento do cálculo renal, condição que Preta Gil teve neste ano

Em meio a um tratamento contra um câncer colorretal, a empresária e cantora Preta Gil (50) precisou ser internada duas vezes em 2024 após receber o diagnóstico de cálculo renal. A condição tem alguns tratamentos possíveis a serem feitos; saiba quais a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nefrologista Henrique Carrascossi explica que existem dois principais tipos de tratamento para o diagnóstico que atingiu Preta Gil . "Têm duas vertentes: os tratamentos de urgência e os de prevenção."

O especialista afirma que, no tratamento de urgência, o cálculo renal já existe. "Consiste em tratar a cólica com analgesia, tirar a dor, avaliar onde esse cálculo está. Se estiver obstruindo ou impactando ali no uréter, às vezes é necessário um tratamento cirúrgico para retirar com urgência, porque não pode deixar o rim obstruído. Se tiver infecção também é preciso fazer um procedimento."

Leia também: Médico aponta possíveis complicações do diagnóstico de Preta Gil: 'É arriscado'

Em uma das internações, por exemplo, a artista precisou passar por uma cirurgia para desobistruir seu cateter duplo J, que foi entupido pelas pedras no rim. Carrascossi diz que também existem tratamentos para prevenir o surgimento do cálculo.

"No tratamento de prevenção é feita uma análise individual, para ver se o paciente toma alguma medicação que pode influenciar, se há algum fator genético que possa aumentar a chance de formar cálculos. Aí conseguimos fazer a prevenção da formação dos cálculos, às vezes com medicação, às vezes só com alimentação ou dieta", diz. "Precisa ser feita uma avaliação detalhada por um nefrologista."

"Nós sabemos que os cálculos, depois que são formados, não existe nenhuma medicação que dissolva os cálculos, que vai diluir. Ele vai ficar no rim, podendo causar infecção, cólica, precisar de uma cirurgia ou vai sair sozinho", completa o médico.

Leia mais em: Em tratamento contra câncer, Preta Gil revela técnica com laser: 'Melhora'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PRETA GIL EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: