Como Simony teve a vida transformada após enfrentar o câncer? Psicóloga explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica que superar o câncer, como fez Simony, pode ressignificar prioridades e transformar perspectivas

Após enfrentar uma das batalhas mais desafiadoras de sua vida, a cantora Simony (48) tem usado sua voz para compartilhar como o câncer no intestino mudou não apenas sua rotina, mas também sua maneira de enxergar o mundo. Superar a doença trouxe uma profunda ressignificação de prioridades e valores para a artista, transformando desafios em aprendizados. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como superar a doença pode ressignificar prioridades e transformar perspectivas.

A artista usou as redes sociais para fazer uma reflexão após enfrentar o câncer de intestino, diagnosticado em 2022. Atualmente em remissão, ela expressou gratidão pela vida e pela força que encontrou para seguir em frente. "Depois de passar por isso, a gente aprende a valorizar o que realmente importa. Pequenas coisas, como estar com a família e ter saúde, se tornam gigantes. Hoje, meu foco é viver plenamente e me cercar do que faz bem", conta Simony, que enfrentou o diagnóstico com coragem e resiliência.

Para a psicóloga, vivências como a de Simony são transformadoras. "Enfrentar uma doença grave como o câncer frequentemente leva as pessoas a reavaliar suas prioridades. É um momento de reflexão profunda, onde o foco muda de metas externas, como trabalho ou conquistas materiais, para aspectos mais íntimos, como saúde, relacionamentos e propósito de vida", diz.

A artista também revela como os cuidados com a saúde ganharam protagonismo em sua rotina: "Adotei novos hábitos. Hoje, priorizo o bem-estar físico e mental. A experiência me ensinou que cuidar de mim mesma não é opcional, é essencial".

Leticia ressalta que essa mudança de perspectiva é comum entre quem supera desafios como o câncer. "Muitas vezes, o enfrentamento da doença traz um novo olhar sobre a vida. Pequenos momentos ganham mais significado, e há uma maior disposição para viver no presente e valorizar o que traz alegria e bem-estar", observa a psicóloga.

A cantora, que tem se tornado uma voz ativa na conscientização sobre a importância de exames preventivos e cuidados com a saúde, reflete sobre as lições aprendidas: "Enfrentar o câncer me fez perceber que somos mais fortes do que imaginamos. Transformei essa luta em uma oportunidade de recomeço”.

Leticia completa: "Histórias como a de Simony mostram que, mesmo diante de um diagnóstico difícil, é possível encontrar força para ressignificar a vida, criar novas prioridades e construir uma jornada mais autêntica".

