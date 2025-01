Médico alerta para cuidados após Gracyanne Barbosa sofrer lesões no bumbum: 'Aumenta o risco'

Na academia do BBB 25, Gracyanne Barbosa revelou lesões no bumbum após treinos intensos

Gracyanne Barbosa (41) leva os cuidados com o corpo como seu principal lema. Antes de entrar na casa do BBB 25, a estrela passou por um transplante de sobrancelha e segue um rigoroso protocolo para manter o bumbum em dia após sofrer lesões na parte íntima.

Na casa mais vigiada do Brasil, a musa fitness se abriu para os colegas durante um treino de glúteos na academia sobre as lesões sofridas. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Paulo Hinniger, do perfil casal ortopedista, explica que o problema pode ocorrer devido ao esforço físico frequente.

"Lesões musculares na região do glúteo podem ser causadas por diversos fatores, muitas vezes relacionados ao esforço físico, postura inadequada ou condições pré-existentes. Os exercícios Intensos, como agachamentos, levantamento terra ou corridas de alta intensidade podem sobrecarregar os músculos dos glúteos. Assim, como o aumento brusco da carga sem a progressão adequada", conta.

"Os movimentos explosivos: saltos ou mudanças rápidas de direção também podem levar a distensões musculares. Começar atividades físicas sem preparar os músculos aumenta o risco de lesão. Outro fator que pode levar a lesão muscular é a sobrecarga crônica. São comuns no Overtraining: Treinar em excesso sem tempo de recuperação suficiente pode causar lesões por uso repetitivo", complementa.

De acordo com Hinniger, lesões como as da Gracyanne podem afetar a qualidade de vida em caso da falta de tratamento. "Perda de força e funcionalidade, limitação de movimentos, fraqueza muscular, formação de fibrose ou cicatriz e até contratura muscular em casos mais graves podem implicar", ressalta.

No caso da musa fitness, a lesão muscular pode impactar até no psicológico, já que ela causa impacto como figura pública devido ao seu físico e estilo de vida fitness. "O casos graves podem causar frustração, ansiedade ou depressão, especialmente em pessoas fisicamente ativas ou atletas", conclui o especalista sobre a influenciadora.

