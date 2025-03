Médica explica doença que atingiu Camila Pitanga: 'Sintomas mais brandos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica detalhes sobre a pneumonia silenciosa, que atingiu Camila Pitanga

Sucesso como Lola, de Beleza Fatal(Max), a atriz Camila Pitanga(47) já enfrentou um quadro de pneumonia silenciosa. A doença atingiu a atriz em meados de março de 2024, e à época, ela contou em suas redes sociais sobre o diagnóstico.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que, apesar de também ser conhecida como pneumonia assintomática, o quadro que Camila Pitanga enfrentou não é totalmente sem sintomas .

"Quando pensamos em pneumonia, logo imaginamos um quadro grave, que se manifesta com febre alta, tosse intensa e falta de ar. No entanto, algumas pessoas podem ter pneumonia sem perceber, pois os sintomas são mais leves. [Mas], na verdade, a doença não é totalmente assintomática", explica.

"O que acontece é que os sintomas são mais brandos e acabam passando despercebidos. Pode não haver febre, falta de ar ou dor no peito. Muitas vezes, a doença se manifesta apenas com uma tosse menos intensa, porém mais prolongada."

A médica completa ao dizer que a condição é mais comum em idosos, pessoas com imunidade comprometida e crianças pequenas, que em alguns casos podem não saber expressar os sintomas com clareza.

Quando descobriu o diagnóstico, Camila Pitanga contou que estava sentindo muito cansaço. Ela já estava trabalhando nas gravações de Beleza Fatal e alertou a equipe sobre a doença, então, ela ficou um período afastada dos bastidores para se recuperar.

Ela aproveitou para falar sobre a importância de realizar exames preventivos e alertou os fãs e seguidores para o março azul-marinho, mês de prevenção do câncer colorretal. "A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou não, por isso a necessidade do exame à partir dos 45 anos, dentro da sua rotina de cuidados."

