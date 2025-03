Tiago Barbosa fala sobre estreia nas novelas em Beleza Fatal: 'Hora de somar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barbosa revela desejo de continuar em projetos na televisão e fala de papel em Beleza Fatal, que chega à Band

Dono de uma carreira sólida no teatro musical, Tiago Barbosa (40) dá um novo passo na sua trajetória artística ao estrear no mundo televisivo com Beleza Fatal, produção original da Max que já conquistou o público no streaming e chega à TV aberta pela Band nesta segunda-feira, 10. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre sua estreia nas novelas na produção do streaming: "Hora de somar", declara.

Novos desafios

Depois de interpretar grandes personagens nos palcos, como Milton Nascimento (82) no musical Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem e Simba na montagem brasileira de O Rei Leão, o ator encara um novo desafio ao viver Hostel, uma figura não-binária enigmática que atua como anfitriã da misteriosa Casa do Sim.

Com anos de experiência no teatro musical, Tiago conta que o desejo de se aventurar no audiovisual sempre esteve presente, mas a mudança exigiu estudo e preparação: "Estamos estudando e trabalhando esse processo faz alguns anos! O teatro musical foi e é um lugar que me acolheu e me deu muito suporte/bagagem, mas entendi que era hora de somar, de fazer esse movimento".

A oportunidade veio através de um encontro do destino: a diretora Maria de Médicis(67) assistiu ao espetáculo Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem, onde Tiago interpretava Milton Nascimento, e se interessou por seu trabalho. "Acho que ali estava se iniciando algo que nem eu tinha ideia do que o futuro reservava", compartilha.

Sucesso em Beleza Fatal

O papel em Beleza Fatal exigiu uma entrega intensa de Tiago, que já tinha uma bagagem importante para compor Hostel. "Eu estava no meio do Carnaval quando recebi o texto do meu teste pela produtora de elenco, a Vanessa Veiga. Logo pensei que não seria capaz de fazer aquele teste, estava fora de casa e precisava enviar na mesma hora! Então, pensei: 'Uma oportunidade pode ser uma porta! Vou fazer sim!'"

O ator conta que a experiência prévia no musical Kinky Boots, onde interpreta Lola, foi essencial para o processo de criação do personagem: "Já tinha feito um laboratório muito profundo pra fazer a personagem Lola, e esse material me ajudou a construir esse personagem".

Além da complexidade de Hostel, Tiago destaca o ambiente da Casa do Sim, um dos núcleos mais misteriosos da novela, como um desafio extra na hora das gravações. "Tivemos duas conversas sobre o desenho da minha cena! Era um set muito delicado de gravação! Um ambiente que exalava luxúria. E tivemos uma direção primorosa! Muito detalhista, muito cuidadosa! Com muito respeito artístico!", conta.

Reconhecimento

No elenco de Beleza Fatal, Tiago divide cenas com atores consagrados como Marcelo Serrado (58), e a troca nos bastidores foi uma experiência marcante.

"Sou tímido e fiquei esperando a oportunidade para conversar com ele. Aí ele veio, me deu um abraço e disse: ‘Meu Deus, já era hora de te ver na TV’, e eu disse: ‘Você está lembrado de mim?’ e ele disse: ‘É claro, sempre vou te ver em cena quando está no Brasil’! Me segurei para não chorar!"

A recepção do público, segundo o artista, tem sido positiva, e ele se diverte com as reações de quem acompanha sua carreira há anos.

"Um amigo filmou sua esposa vendo a série sem dizer que eu iria aparecer! Então ela deu um grito: ‘É o Tiago, é o Simba’! Outros ficam muito confusos em me ver tão diferente, num personagem tão fora do que eu já apresentei no teatro e no Brasil, e ficam em dúvida se realmente sou eu!"

Futuro no audiovisual

Com a experiência em Beleza Fatal, Tiago confirma que deseja seguir investindo na carreira na TV e no cinema. "Estou muito focado no audiovisual, tanto aqui na Espanha como no Brasil! Quero abraçar cada uma dessas oportunidades!"

Mesmo com a estreia na TV, ele mantém seus compromissos no teatro, onde segue em turnê com Kinky Boots: "Estamos a cada final de semana em uma cidade diferente, percorrendo todos os maiores teatros da Espanha! É muito cansativo! O clima muda a cada lugar que visitamos, então volto para fechar esse ciclo que me trouxe muitas coisas boas aqui na Espanha!", conclui.

