Médica explica doença que afetou o Papa Francisco: ‘Particularmente preocupante’

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica problema de saúde que acometeu o Papa Francisco aos 88 anos

Internado desde sexta-feira, 14, em Roma, na Itália, o Papa Francisco (88) segue sob cuidados médicos. Inicialmente, ele foi diagnosticado com uma bronquite, depois, infecção polimicrobiana das vias respiratórias. O pontífice apresentou uma "leve melhora" em seu estado de saúde, que é estável, informou o Vaticano, no boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira, 19. Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica doença que afetou o religioso. “Particularmente preocupante”, ressalta.

De acordo com a médica, uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias significa que mais de um agente infeccioso foi encontrado na secreção colhida do trato respiratório. “Porém, isso não quer dizer que todos as bactérias encontradas estejam diretamente envolvidas com a infecção. Podem ser somente contaminantes ou colonizantes”, informa Maria Cecília, acrescentando que a idade avançada do Papa acaba influenciando no quadro, o tornando mais grave. “Levando em consideração que nessa fase da vida o sistema imunológico já está muito comprometido”, emenda.

Anteriormente, o pontífice foi diagnosticado com bronquite. Segundo os boletins médicos divulgados pelo Vaticano, ele apresentava febre baixa no início da internação, mas ela diminuiu ao longo dos dias. O Vaticano ainda afirmou que ele permanecerá no hospital Gemelli pelo tempo necessário, mas não especificou um prazo para saída.

“A bronquite é uma inflamação dos brônquios que dificulta a respiração. Ela pode ser somente inflamatória, como acontece em pessoas asmáticas, mas também pode ser resultante de uma infecção das vias aéreas por diversos agentes infecciosos, como vírus, bactérias ou ambos. Apesar do tratamento com antibióticos e corticóide, seu quadro evoluiu para uma pneumonia bilateral, ou seja, uma infecção que afeta ambos os pulmões. Essa condição é particularmente preocupante em idosos e pessoas com histórico de problemas respiratórios, como é o caso do Papa, que teve parte de um pulmão removido na juventude”, finaliza a pneumologista Maria Cecília.

