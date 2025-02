Papa Francisco está com medo sobre sua saúde e faz pedido aos assessores

Internado com quadro 'complexo' de pneumonia, Papa Francisco teme complicações na saúde e deixou um recado à assessoria; saiba qual

Internado desde sexta-feira, 14, o Papa Francisco segue sob cuidados médicos e seu estado de saúde tem preocupado os fiéis. Com um quadro descrito como “complexo”, o pontífice teria compartilhado com seus assessores o receio de não conseguir “sobreviver” a esse momento delicado.

Aos 88 anos de idade, Francisco já enfrentou complicações respiratórias no passado, tendo removido parte de um pulmão ainda jovem. De acordo com o jornal britânico The Sun, fontes próximas afirmam que o Papa teria solicitado que seu legado seja preparado, demonstrando preocupação com o futuro da Igreja.

Nesta quarta-feira, 19, o Vaticano divulgou um novo comunicado informando que o líder da Igreja Católica passou uma “noite tranquila”, sem apresentar febre. Novos relatos ainda indicam que ele segue em tratamento intensivo e tem cumprido rigorosamente as recomendações médicas devido a fortes dores.

Atualmente internado no Hospital Gemelli, em Roma, Francisco teria aceitado essa internação prolongada apenas após insistência dos médicos. Todos os compromissos do Papa permanecem cancelados e, até o momento, nenhum conclave foi convocado.

Diagnóstico do Papa Francisco

O Papa Francisco segue internado em um hospital de Roma, na Itália, e os médicos revelaram qual é o diagnóstico. De acordo com boletim médico divulgado pelo Vaticano na terça-feira, 18, o religioso está com pneumonia bilateral. O quadro dele continua sendo complexo.

A pneumonia bilateral acontece quando os dois pulmões são prejudicados pela infecção e existe uma redução na capacidade respiratória do paciente.

“Exames laboratoriais, radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo. A infecção polimicrobiana, que surgiu num contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo”, informaram.

O Papa teve uma boa noite de sono e se alimentou normalmente pela manhã. Ele está de bom humor no hospital.

