Especialista aponta Regina Volpato como exemplo de saúde mental: 'Jeito poderoso'

Regina Volpato (57) surpreendeu os fãs recentemente ao refletir sobre ser "velha e sozinha". Através de um vídeo, compartilhado em suas redes sociais, ela levantou o debate entre fãs e seguidores e se tornou um bom exemplo de saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que é importante as pessoas se sentirem bem sozinhas, assim como Regina Volpato afirmou estar . A apresentadora contou que, apesar de estar longe da filha que mora em outro país, sabe se cuidar e ocupa o dia com diversas atividades.

"A fala da Regina é um ótimo exemplo de saúde emocional e social. Sentir-se bem sozinha é um sinal de uma boa relação consigo mesma. Hobbies não são apenas distrações, eles são caminhos de expressão, prazer, criatividade e conexão com o atividades que dão sentido à vida", diz a especialista.

"Na terceira idade, os hobbies também ajudam a manter a mente ativa, a autoestima em alta e o sentimento de autonomia, o que é essencial para o bem-estar. Muitas mulheres passam a vida toda se dedicando à família, aos filhos, marido, ao trabalho, e é apenas na terceira idade que podem se dar ao luxo de dedicarem tempo e energia a se conhecerem, se experimentarem, e fazerem coisas, simplesmente, por prazer. Este é um jeito poderoso de cultivar a saúde mental."

Nascida em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Regina Volpato é jornalista, apresentadora e escritora. Começou sua carreira na década de 1990, com passagens por emissoras como Globo e Band. Atualmente, ela trabalha com a criação de conteúdo para as redes sociais, após sua saída do programa Chega Mais (SBT).

