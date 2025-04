Jair Bolsonaro passa mal e é transferido de helicóptero para hospital em Natal

Jair Bolsonaro passou mal na manhã desta sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, e foi levado a um hospital

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaropassou mal na manhã desta sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, e foi levado a um hospital da cidade. Após receber os primeiros atendimentos, ele está sendo transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

A informação foi confirmada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL), ao g1. "Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado pra um hospital em Natal", disse ele ao blog da jornalista Andreia Sadi.

Ainda de acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, o ex-presidente procurou atendimento médico após sentir fortes dores em decorrência da facada que sofreu em 2018. Ele desembarcou em Natal na madrugada desta sexta-feira para compromissos partidários. A agenda previa visitas a três cidades do estado ao longo do dia.

De acordo com o deputado federal Coronel Zucco (PL-RS), “já está melhor do mal-estar”. “Está estabilizado, está em deslocamento aéreo, pegou um helicóptero para sair do interior rumo a capital Natal, onde provavelmente ele será internado”, disse em vídeo publicado na rede social.

Já a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) publicou um vídeo do helicóptero que transporta o ex-presidente. veja:

Imagens de Santa Cruz/RN, helicóptero que transportará @jairbolsonaro para Natal, onde será atendido, via @Francyscomello7pic.twitter.com/YGJfW5PbAz — Bia Kicis (@Biakicis) April 11, 2025

