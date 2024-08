Médica de Isabel Veloso se pronuncia após polêmica sobre estágio do câncer: ‘Existe’

Médica de Isabel Veloso se pronuncia novamente após polêmica e revela o verdadeiro estágio do câncer da influenciadora digital

Nesta semana, Isabel Veloso chamou a atenção ao esclarecer que não é mais considerada paciente em estágio terminal, após uma declaração de sua médica, Melina Branco Behne. Agora, a doutora se pronunciou novamente sobre o caso da influenciadora digital e esclareceu a situação da influencer em uma nota nas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Melina esclareceu que Isabel Veloso já teve um câncer considerado terminal. No entanto, a influenciadora digital superou as expectativas de seis meses de vida que recebeu dos médicos, e seu tumor se encontra estável. Atualmente, ela recebe cuidados paliativos, já que sua doença não tem cura.

“Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ‘cuidado paliativo é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam uma doença grave e ameaçadora da vida por meio da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do tratamento impecável da dor e de outros sintomas”, iniciou.

Na sequência, Melina detalhou o diagnóstico após muitas especulações: “Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021. Ela realizou inúmeros tratamentos quimioterápicos com oncologistas, porém, não teve sucesso. No final de 2023, ela apresentou remissão do tumor, mas, infelizmente, ele voltou a crescer em 2024”, afirmou.

“Eu a diagnostiquei como uma paciente em Cuidados Paliativos. Ela é, sim, portadora do câncer; o tumor existe. Porém, o tumor está crescendo mais lentamente do que a Medicina previu. Na época, a equipe de Oncologia dela previu, de acordo com o crescimento inicial do tumor, que ela teria, em média, seis meses de vida”, Melina completou.

Por fim, a doutora detalhou o estado da paciente, que está grávida de seu primeiro filho aos 18 anos: “Porém, isso é apenas uma expectativa médica. Portanto, Isabel Veloso é, sim, uma paciente em Cuidados Paliativos, mantém seu acompanhamento e, por isso, apresenta estabilidade em seu quadro clínico”, afirmou ao concluir a nota.

Vale lembrar que Isabel viralizou nas redes sociais após fazer um relato sobre seu diagnóstico: "Dessa vez o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos 6 meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar", disse ao se declarar para o marido.

Isabel Veloso se declara ao filho em meio ao tratamento paliativo:

Nos últimos dias, Isabel Veloso tem sido alvo de ataques após esclarecer que não é mais considerada uma paciente em estado terminal, mas que continua em cuidados paliativos. Após a polêmica, ela usou as redes sociais para se declarar ao filho e pedir desculpas por ele estar sentindo o turbilhão que tem marcado sua primeira gestação com Lucas Borba.