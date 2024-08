Grávida, Isabel Veloso se declara ao filho em meio ao tratamento paliativo: ‘Injustiça’

Após sofrer ataques nas redes sociais, Isabel Veloso abre o coração com declaração ao filho e detalha sua gestação em meio ao tratamento paliativo

Nos últimos dias, Isabel Veloso tem sido alvo de ataques após esclarecer que não é mais considerada uma paciente em estado terminal, mas que continua em cuidados paliativos. Após a polêmica, ela usou as redes sociais para se declarar ao filho e pedir desculpas por ele estar sentindo o turbilhão que tem marcado sua primeira gestação.

Através de seu perfil no Instagram, Isabel publicou um clique em que aparece com a mão na barriga, ainda discreta no início da gestação. Na legenda, a influenciadora digital abriu o coração sobre as dificuldades que tem enfrentado e os ataques que recebeu, além de se declarar ao seu primogênito, fruto do casamento com Lucas Borba.

“Um dia a mamãe quer olhar pra você e dizer, o quanto eu sinto por ter que sentir meus sentimentos, e falar que nunca foi culpa sua. Que todas as vezes que a mamãe se sentiu insegura e com injustiça, nunca foi pra você sentir também. Eu espero que você possa sentir somente o meu amor por você, e o quanto é amado por nossa família”, iniciou.

Na sequência, Isabel reforçou que não se arrepende de suas decisões, apesar das críticas: “Mamãe também espera, um dia, viver o suficiente pra contar pra você tudo aquilo que a mamãe enfrentou, mas que se pudesse, enfrentaria tudo de novo, e de novo, e de novo, só pra você vir ao mundo”, ela se declarou ao primeiro herdeiro.

“Nada do que vivi foi por acaso, e sei que Deus já havia planejado você muito antes de eu mesma nascer. Sua história foi escrita e desenhada por Ele, e já és tão amado. Que cada segundo que você passe dentro de mim, seja um segundo a mais de felicidade. Mamãe muitas vezes teve que ser corajosa, mesmo sem ter forças pra ser”, disse.

Por fim, Isabel deixou um recado para o pequeno ler futuramente: “Quero que você seja assim. Com uma coragem e força imensa. E sei que será, pois é isso que transmite pra mim. Eu amo você. E ninguém nunca vai entender o quanto eu amo você”, a influenciadora completou e emocionou os seguidores com a declaração.

Vale lembrar que Isabel Veloso, que está grávida pela primeira vez aos 18 anos, foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas o tratamento parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. No momento, o tumor se encontra ‘pequeno’ e ‘estagnado’, conforme relatado por sua médica.

Isabel Veloso quebra silêncio após especulações:

Na terça-feira, 27, Isabel Veloso se pronunciou para esclarecer que não é considerada paciente em estágio terminal. Em resposta a uma declaração de sua médica, a influencer explicou que está recebendo cuidados paliativos, depois de superar as expectativas médicas. No entanto, as declarações renderam especulações e ela voltou a se pronunciar.