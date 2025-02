Médica aponta possíveis intervenções do tratamento de Preta Gil: 'Medidas de suporte'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire explica como o tratamento fisioterápico de Preta Gil pode ser feito

A cantora Preta Gil (50) continua internada após ter feito cirurgia para retirada de tumores, que durou 21 horas, realizada em dezembro do ano passado. Poucos dias após a intervenção cirúrgica, ela começou a fazer fisioterapia como parte de sua recuperação. Essas intervenções de reabilitação podem ser feitas em diferentes ações.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire aponta que Preta Gil pode passar por ações farmacológicas, não farmacológias e até mesmo medidas de suporte . A especialista ressalta que tudo é feito com uma equipe multidisciplinar.

"As intervenções não farmacológicas podem ser cinesioterapia para o assoalho pélvico, o uso do biofeedback e eletroestimulação com realização de manobras ou estratégias para o controle dos sintomas intestinais e contenção esfincteriana", explica.

"Tudo começa com o diagnóstico do cirurgião oncológico encaminhando para equipe com médico fisiatra, psicólogo, enfermeiro e fisioterapeuta especializados que farão o diagnóstico funcional e individualizado do paciente indicando as várias técnicas encontradas em literatura", continua.

Preta Gil recebeu o diagnóstico do câncer no intestino, também chamado colorretal, em janeiro de 2023. À época, ela passou por uma cirurgia para remover o tumor e o útero, e anunciou a alta médica em dezembro. Porém, o câncer voltou em quatro lugares do corpo e ela retomou o tratamento em agosto de 2024.

"O biofeedback por eletromiografia com eletrodos de superfície para o treino da musculatura do assoalho pélvico é uma técnica que permite que um processo fisiológico seja apresentado ao paciente com sinal auditivo, visual ou tátil. A finalidade é ensinar ao paciente como realizar o exercício de fortalecimento do assoalho pélvico."

"Outro equipamento que pode ser utilizado é a estimulação elétrica neuromotora proporcionando o fortalecimento do assoalho pélvico também indicada para as incontinências fecais. Não podemos esquecer da cinesioterapia tradicional preconizada desde 1992 pela Sociedade Internacional de Incontinência para fortalecimento da musculatura envolvida na região pélvica", acrescenta a médica.

