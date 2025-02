Médica reforça importância da fisioterapia no tratamento contra câncer de Preta Gil: 'Fundamental'

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisiatra Regina Fornari Chueire comenta condição de Preta Gil após cirurgia para retirada de tumores de 21 horas

Preta Gil (50) segue internada após a realização de uma cirurgia para retirada de tumores, que durou 21 horas, feita em dezembro do ano passado. No tratamento contra um câncer colorretal, a cantora começou a fazer fisioterapia dias após a operação —parte de sua recuperação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire reforça a importância da fisioterapia no tratamento. "Estamos acompanhando de forma solidária e esperançosa o tratamento oncológico da nossa querida Preta Gil . A fisioterapia e o acompanhamento de toda equipe multidisciplinar é fundamental em cirurgias de grande porte e longa duração."

A especialista afirma que cada paciente que enfrenta o tratamento contra o câncer tem necessidades distintas na parte de reabilitação. A cantora, por exemplo, começou o tratamento fisioterápico cerca de seis dias após a operação, e já conseguiu ficar em pé.

"As necessidades de reabilitação de um paciente com câncer são bastante diversificadas e depende do quadro clinico apresentado. A Medicina de Reabilitação enxerga o indivíduo como um todo e define estratégias multiprofissionais e interdisciplinares visando a qualidade de vida do paciente oncológico."

No caso, Preta Gil pode enfrentar disfunções no músculo esfincteriano, por isso a fisioterapia também é importante. "Disfunções esfincterianas podem ocorrer por lesões primárias ou metastáticas acometendo o encéfalo ou medula espinal; afecções locais relacionadas à invasão tumoral, no caso de tumores pélvicos, ou devido a terapias secundárias necessárias para o tratamento do câncer", explica.

A cantora recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino, também conhecido como colorretal, em janeiro de 2023. À época, ela passou por uma cirurgia para remover o tumor e o útero, e anunciou a alta médica em dezembro do mesmo ano. Porém, o câncer voltou em quatro lugares do corpo e a artista retomou o tratamento em agosto do ano passado.

