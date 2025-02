Fernanda Lima é a embaixadora da campanha de conscientização de câncer de colo de útero

Fernanda Lima terá participação importante na campanha de conscientização de câncer de colo de útero da MSD: ‘É uma causa urgente’

A apresentadora Fernanda Lima assumiu o posto de nova embaixadora da MSD na campanha de conscientização de câncer de colo de útero . A estrela será a porta-voz do projeto para reforçar as formas de prevenção do tumor que mais mata mulheres de 36 anos e é o segundo tipo que mais tira a vida de mulheres de até 60 anos.

Na campanha, a artista participará de programas de TV e terá uma websérie para conscientizar sobre a doença, com discussões sobre as infecções causadas pelo HPV e conversas com especialistas e personalidades da mídia. O papel dela será conscientizar as mulheres, quebrar tabus e chamar a população para agir na prevenção, como realização de exames de rotina, vacinação e tratamento de lesões pré-cancerígenas .

“Eu acredito muito no poder da comunicação verdadeira. É uma coisa minha mesmo. Acredito que, quando a gente fala de coração, com empatia, as pessoas escutam. E essa, é uma causa urgente. Então aqui, eu estou enxergando a minha missão quase como uma conversa de amiga, sabe? Como se eu fosse conversar com alguém da família, aconselhar uma irmã... Eu realmente acredito que prevenção não deve ser adiada, muito menos ser um tabu para evitar ser falado. Se eu conseguir despertar essa reflexão em pelo menos uma mulher, de que prevenir é um ato de amor-próprio, uma proteção na história de vida dela, eu me sentirei realizada. A informação, mesmo sensível tem que ser acessível, leve, mantendo o impacto. E é assim que eu quero me conectar com o público por meio dessa campanha”, disse ela.

Câncer de colo de útero

Em 99% dos casos, o câncer de colo de útero é causado pelo vírus HPV. Segundo o INCA, aproximadamente 19 mulheres morrem diariamente no Brasil por causa deste tipo de tumor. Só em 2025 são esperados 17 mil novos casos. O cuidado primário contra o câncer de colo de útero é a vacinação, seguido por exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas.

“Hoje no Brasil, o câncer de colo do útero é a principal causa de morte entre mulheres até 36 anos e a segunda entre aquelas até 60 anos1. Essas informações são tristes e alarmantes, considerando que o câncer de colo do útero é uma doença que pode ser prevenida. Frequentemente, nos perguntamos quando haverá vacina que previna o câncer, mas a verdade é que ela já existe. Por isso, estamos comprometidos em contribuir para um futuro em que o câncer de colo do útero não seja mais uma realidade para as mulheres, enfatizando que a prevenção é essencial”, explicou Fernando Cerino, Diretor de Vacinas Privadas da MSD Brasil.

“Seguiremos reforçando a conscientização sobre uma doença que pode ser prevenida e é fundamental expandir a nossa mensagem e alcançar novos públicos, e a Fernanda Lima é um nome forte para contribuir com nossa jornada, por ser uma mulher que aborda temas diversos com leveza e compromisso, atingindo diferentes pessoas”, afirma. “Quando a Fernanda tomou conhecimento da causa, ficou muito preocupada e feliz em poder contribuir com um futuro livre de câncer de colo do útero”, finalizou Cerino.