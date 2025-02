Mania de Você: Reencontro de Molina e Rudá termina em tiroteio

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Molina fica frente a frente com Rudá e tenta tirar a vida do rival. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Molina (Rodrigo Lombardi) e Rudá (Nicolas Prattes) vão se encontrar pessoalmente. Porém, o momento não será nada amistoso e terminará em tiroteio.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Rudá foge da prisão e vai atrás de Mércia (Adriana Esteves). Então, ele descobre que Molina está vivo, mas cai em uma armadilha. O vilão o recebe com uma arma apontada para sua cabeça.

Molina deixa claro que seu objetivo é matar o rival, mas Rudá tenta argumentar para sobreviver. No meio da discussão e prestes a ser alvo de um tiro, Rudá grita pelo nome de Gavião e distrai Molina. Com isso, ele dá um golpe no vilão e se joga no mar.

Então, Molina pega a arma novamente e dá vários tiros na direção da água do mar para tentar acertar Rudá. A cena vira um verdadeiro tiroteio. Mércia pede para Molina parar de atirar para não chamar a atenção, mas ele não a ouve. Apesar de tudo, Rudá consegue fugir. Porém, o vilão vai atrás de seu rival para destruí-lo.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 11 a 15 de fevereiro:

Capítulo 134 - Terça-feira, 11 de fevereiro

Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho. Diana pensa em sondar Mércia sobre Volney. Hugo tira Robson do restaurante, depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. Berta expulsa Sirlei e Leidi de sua casa. Molina produz um vídeo falso de Volney, e manda para Diana. Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Diante das ameaças de Luma, o galerista Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 12 de fevereiro

Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando. Edinho avisa a Rudá que o corpo que foi enterrado não era de Molina. Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage. Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás. Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva. Luma encontra Leonardo desacordado.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 13 de fevereiro

Luma é convocada a depor na delegacia. Molina admira os quadros que roubou de Cecília. Diana conta a Hugo que foi convidada para expor suas joias em São Paulo. Hugo reclama de dor de cabeça. Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma tenta convencer Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo. Mércia avisa a Filipa que lhe dá o dinheiro, mas, em troca, ela deverá sair do país. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Eyer, e associa o nome ao grupo que fechou contrato com o Albacoa.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 14 de fevereiro

Edinho agride Rudá para garantir segredo sobre Molina. Mércia dá um ultimato para Filipa sair do país. Luma conta a Mavi que Julius Eyer comprou os quadros de Cecília, e pressiona Mércia. Berta passa mal, e Ísis não liga. Fátima aconselha Berta a pensar em ser feliz. Mércia diz a Molina que Luma não pode saber que ele é o Julius Eyler. Dimalice chama Rodhes para consertar o registro da casa de Filipa. Ísis conta a Cristiano que Michele estava com Daniel enquanto ele estava preso. Filipa fica perplexa ao ver Viola. Mércia apresenta um homem para Luma e Mavi, dizendo que se trata de Julius Eyer.

Capítulo 138 - Sábado, 15 de fevereiro

Luma afirma a Mavi que desconfia de Julius Eyer. Viola tenta convencer Filipa a ajudar Rudá. Rudá é obrigado a cooperar com detentos para armar a fuga do presídio. Tomás ajuda Sirlei, que se embriaga por causa de Berta. Hugo desmaia, deixando Gael aflito. Michele não confessa a Cristiano que esteve com outra pessoa durante a ausência do namorado. Hugo pede a Gael que não conte a Diana e a Bruna que passou mal. Luma arma com uma mulher para alterar a bebida de Julius Eyer e confiscar o celular do falso empresário. Viola reconhece um segurança de Mavi e pressente que Filipa corre perigo. Luma prova a Mavi que Julius Eyer é um brasileiro farsante.

Leia também: Angelo Paes Leme celebra a novela História de Amor: ‘Uma alegria'