Médico destaca cuidados primordiais em recém-nascidos como o de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen (44) deu à luz seu terceiro filho – o primeiro do relacionamento da modelo com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente (35). A informação foi divulgada pelo portal TMZ, no dia 5 de fevereiro. O casal optou por não revelar informações como a data de nascimento, o nome ou o sexo da criança. A estrela já é mãe de Benjamin (14) e Vivian Lake (11), frutos do casamento com Tom Brady (47). Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato destaca a importância de medidas simples, mas fundamentais, nos primeiros dias de vida de um recém-nascido.

"Se o bebê estiver estável, respirando e se movimentando bem, ele deve ser colocado em contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento. Isso fortalece o vínculo, ajuda a manter a temperatura corporal do bebê e favorece a amamentação posterior", explica Liberato.

Falando sobre amamentação, o especialista reforça que o aleitamento materno deve ser estimulado ao máximo, já que oferece inúmeros benefícios à saúde do bebê. "O leite materno não é apenas uma fonte de nutrição adequada para cada fase da criança, mas também um importante fator de imunidade. Contudo, a amamentação nem sempre é fácil, e o apoio adequado faz toda a diferença", ressalta.

Outro cuidado essencial envolve o manejo correto do coto umbilical. "Ao contrário do que era feito no passado, não é necessário o uso de antissépticos. A orientação atual é manter o coto limpo e seco, a menos que haja uma recomendação específica", afirma o médico.

Em relação ao primeiro banho, ele alerta que não deve ser realizado nas primeiras horas de vida. "O ideal é aguardar pelo menos 24 horas após o nascimento, garantindo que o banho ocorra em ambiente aquecido, com água entre 37 e 37,5 graus, e que dure no máximo 10 minutos, para evitar queda da temperatura corporal do recém-nascido", detalha.

O controle das visitas também é uma medida importante e essencial para proteger a saúde do bebê. "Nos primeiros dias, o sistema imunológico do recém-nascido ainda é imaturo, o que aumenta o risco de infecções. Por isso, limitar as visitas aos familiares mais próximos e adotar cuidados como a higiene das mãos e o uso de máscaras é altamente recomendável", pontua.

Por fim, Liberato alerta para complicações comuns, como a icterícia neonatal, que pode exigir acompanhamento médico. "A icterícia ocorre devido ao aumento dos níveis de bilirrubina e, em alguns casos, pode ser necessária internação para fototerapia. Além disso, a avaliação com o pediatra na primeira semana após a alta é fundamental para monitorar o ganho de peso e ajustar a técnica de amamentação, se necessário", conclui.

