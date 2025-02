Há um mês no hospital, Preta Gil recebe nova visita da irmã, Bela Gil

A cantora Preta Gil, de 50 anos, se recupera de uma cirurgia de 21 horas, que foi feita em dezembro do ano passado, para a retirada de quatro tumores

A cantora Preta Gil surgiu nos stories de seu perfil no Instagram neste domingo, 2, acompanhada da amiga, Patricia Romano, e da irmã, Bela Gil, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Com a visita, a artista mostrou mais um dia de sua recuperação da cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores, que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2024.

"No 'ande-se comigo' de hoje...", divertiu-se Preta ao mostrar as visitas, que estavam fazendo uma caminhada pelos corredores do hospital com ela. "Ela não está andando, está correndo", ainda brincou a irmã Bela. "Vambora", respondeu a cantora, que sendo acompanhada pelos profissionais no hospital para voltar à rotina.

Confira, abaixo, o momento:

Preta Gil recebe visita da irmã e da amiga no hospital neste domingo, 2 pic.twitter.com/tgq5a9vscB — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 2, 2025

Bolsa de colostomia

Recentemente, Preta Gil revelou que está com uma bolsa de colostomia definitiva. O dispositivo médico serve para eliminar fezes e já fez parte do tratamento de câncer de intestino ao qual a cantora foi submetida em 2023.

"Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, contou.

Preta Gil faz retrospectiva emocionante do mês de Janeiro

Neste sábado, 1, Preta Gil relembrou a sua jornada no primeiro mês de 2025, que marcou também a intensa recuperação após uma cirurgia de 21 horas para a retirada de quatro tumores.

"Janeiro o mês do meu renascimento, foi um mês muito difícil, desafiador e bonito!!!! Não fiquei só um só minuto, o mês já começou com meu pai, Gilberto Gil, Flora Gil e Marina Morena dormindo comigo apertadinhos na cama e sofá do hospital, e assim seguiu o mês com familiares e minha rede de apoio se revezando pra cuidarem de mim aqui no hospital", iniciou. Confira!

Leia também: Como a bolsa de colostomia permanente impactará a rotina de Preta Gil? Médico explica