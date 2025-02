Como a bolsa de colostomia permanente impactará a rotina de Preta Gil? Médico explica

Após Preta Gil revelar o uso definitivo da bolsa de colostomia, especialista tranquilizou sobre os impactos na rotina da cantora: "Vida normal"

A cantora Preta Gil, que continua em tratamento contra um câncer colorretal, revelou recentemente que precisará usar uma bolsa de colostomia permanente. Para entender melhor as mudanças na rotina da artista, o Dr. Jorge Abissamra Filho, chefe da oncologia clínica do Hospital Santa Clara, esclareceu o procedimento em entrevista ao Portal LeoDias.

O especialista explicou que a colostomia é um procedimento no qual é criada uma nova via para a eliminação de fezes, substituindo a função do reto. O processo envolve a abertura de um orifício no abdômen, por onde os resíduos intestinais são expelidos para uma bolsa coletora. Essa condição pode ser temporária ou definitiva, dependendo do tipo de cirurgia realizada.

No caso de Preta, a colostomia permanente indica que foi necessária a remoção completa do reto, tornando impossível a reconexão do intestino ao ânus. Com isso, o uso da bolsa se torna definitivo, exigindo adaptações e cuidados diários para manter a qualidade de vida.

Ao veículo, Jorge tranquilizou que a cantora poderá manter uma vida ativa e saudável. "Não há complicação alguma. A colostomia, seja definitiva ou provisória, é exatamente igual. O único cuidado necessário é a higiene local após a evacuação pelo orifício da colostomia. O paciente com colostomia não tem limitações, pode ter uma vida normal, ir à praia, viajar, ir à piscina. Tem uma vida normal.", disse ele.

Vale ressaltar que a bolsa de colostomia é aderida à pele por meio de adesivos, permitindo a coleta dos resíduos de maneira discreta. Quando bem ajustada e com os cuidados adequados, os pacientes podem manter sua rotina normalmente, sem grandes limitações.

Retrospectiva

No último sábado, 1, Preta Gil emocionou os seguidores ao compartilhar uma nova postagem em seu perfil no Instagram. Internada há quase um mês e meio para seguir o tratamento contra o câncer, a cantora relembrou sua jornada no primeiro mês de 2025, marcando também a intensa recuperação após uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores.

No álbum de fotos publicado, Preta reuniu momentos marcantes do último mês, incluindo registros ao lado de seus companheiros e vídeos que mostram sua recuperação, como ela caminhando pelo hospital. "Janeiro o mês do meu renascimento, foi um mês muito difícil, desafiador e bonito!!!! Não fiquei só um só minuto, o mês já começou com meu pai, Gilberto Gil, Flora Gil e Marina Morena dormindo comigo apertadinhos na cama e sofá do hospital, e assim seguiu o mês com familiares e minha rede de apoio se revezando pra cuidarem de mim aqui no hospital", iniciou ela na legenda da publicação.

"Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital mas tenho certeza que estou caminhando e evoluindo pra alta em breve. Que fevereiro seja um mês de muitas vitórias pra nós!", declarou a famosa.

