Médica explica diagnóstico de Mario Frias: 'Situação bem grave'

Ex-ator e político, Mario Frias foi internado após diagnóstico grave; em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica a condição

Mario Frias(53) se tornou assunto no início de novembro após precisar ser internado às pressas em Brasília. O deputado federal e ex-ator foi diagnosticado com trombose arterial, condição grave que, se não for tratada adequadamente, pode ter graves consequências.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica que o diagnóstico de Mario Frias é bastante delicado . "É uma situação bem grave que, caso não conseguisse ser revertida, poderia levar até a perda do órgão em questão."

A médica acrescenta que existem alguns fatores que corroboram para que a trombose arterial aconteça. "Para que ocorra uma trombose arterial, é necessária a formação de um coágulo de sangue que dificulte a passagem do sangue pelo vaso. Essa trombose pode ser parcial ou total", diz.

"Provavelmente a que aconteceu com o deputado Mario Frias era parcial, pois aprsentou sintomas de déficit de irrigação dos pés, como dormência, formigamento e temperatura mais baixa", acrescenta. "Esses sinais e sintomas indicam que estava chegando uma quantidade insuficiente de sangue até os pés do ex-ator, para manter a nutrição."

A médica acrescenta que, com a obstrução total, o diagnóstico pode ser ainda mais grave e ter sequelas maiores. "Caso tenha uma trombose com obstrução total de passagem do sangue, acontece morte do tecido que não está sendo irrigado, consequentemente necrose e necessidade de amputação."

Ex-galã da Globo, Mario Frias já trabalhou como ator e apresentador de televisão e, mais recentemente, passou a se dedicar à política, filiando-se ao Partido Liberal (PL). Entre junho de 2020 e março de 2022 foi Secretário da Cultura no governo de Jair Bolsonaro (69). Atualmente, ele é deputado federal por São Paulo.

