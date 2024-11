Mario Frias é internado em Brasília e o diagnóstico é revelado

O que aconteceu com Mario Frias? O ex-ator e deputado é internado em hospital de Brasília e a equipe revela o que aconteceu com ele

O ex-ator e deputado federal Mario Frias foi internado na última quarta-feira, 6, em um hospital de Brasília. De acordo com a equipe do político, ele está com suspeita de trombose arterial na perna e foi hospitalizado para passar por exames.

"A equipe do Deputado Federal Mario Frias vem, por meio desta, esclarecer que o parlamentar encontra-se internado desde as 18h de hoje, 06 de novembro de 2024, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília-DF, para investigação de um quadro de trombose arterial em membro inferior", informaram.

E completaram: "Informamos que o estado de saúde do Deputado Mario Frias é estável, e ele permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico. Agradecemos a atenção e o acompanhamento do Dr. Rafael Silva Cortes, que tem sido responsável pelo cuidado cardiológico do Deputado desde o início de seu tratamento. Agradecemos também todas as mensagens, energias positivas e orações enviadas ao nosso guerreiro".

No passado, Mario Frias já sofreu um infarto agudo e fez um cateterismo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mario Frias 🇧🇷 (@mariofriasoficial)

Filho de Mario Frias já está com 20 anos

Nivea Stelmann e Mario Frias usaram as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o filho, Miguel Stelmann Frias, que completou 20 anos em setembro de 2024.

Para comemorar a data especial, a atriz, que atualmente é casada com Marcus Rocha, com quem tem uma filha, Bruna Stelmann, compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"Dia do amor da minha vida @miguelstelmannf. Feliz aniversário, meu filho. Há 20 anos sou mais feliz porque você existe! Te amo muito, muito, muito e cada dia mais tenho orgulho de ser sua mãe. Seja feliz meu amor! #Miguel20anos", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.