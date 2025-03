MC Daniel vai parar no hospital e revela o que aconteceu

O cantor MC Daniel usou as redes sociais para revelar que precisou ir ao hospital nesta quinta-feira, 20, e explicou o que aconteceu

O cantor MC Daniel revelou que precisou ir ao hospital nesta quinta-feira, 20. Em um post nas redes sociais, ele compartilhou uma imagem em que aparece deitado deitado na cama de ressonância magnética e explicou o que aconteceu.

"Postando aqui para comunicar quem gosta de mim e a todos que trabalham comigo, que estou com a costela quebrada por 2 semanas, mas vou cumprir com todas as minhas responsabilidades", disse ele, que contou que sofreu uma fratura enquanto jogava uma partida de futebol.

" Costela quebrada! Duas semanas pra recuperar o osso. Vou cumprir com as minhas responsabilidades. Tô acostumado com a dor, não vou reclamar, vou aprender com ela. Não ganhei, eu conquistei e eu sei a diferença", explicou ele ao compartilhar um vídeo do momento em que se machucou.

Além de mostrar o momento da queda, o vídeo mostra o médico explicando que ele fraturou o sétimo arco costal, um dos ossos da costela. Ele também precisou de auxílio nos primeiros momentos para se movimentar, já que estava sentindo muita dor.

MC Daniel explica por que o filho dele com Lorena Maria não tem babá

Recentemente, MC Daniel falou sobre os primeiros dias de vida do filho, o pequeno Rás, que é fruto de seu relacionamento com a influenciada Lorena Maria. Ele contou que decidiram não ter babá e optaram por assumir integralmente os cuidados com o bebê.

"Nós decidimos por não ter babá neste início para nós mesmos cuidarmos dele e aprendermos juntos a sermos mãe e pai. Não dá para romantizar, é difícil, mas vale a pena. Tudo o que você mesmo cuida, você ama mais", contou ele.

