Virginia cancela viagem por causa do filho caçula: ‘Observação médica’

Virginia Fonseca cancela a data de viagem agendada por causa da saúde do filho caçula, José Leonardo. Entenda o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca cancelou a data de uma viagem por causa do filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Nesta quinta-feira, 27, ela contou que iria para Mangaratiba, Rio de Janeiro, na sexta-feira, 28, com sua família para iniciar a comemoração do seu aniversário de 26 anos. Porém, ela adiou a viagem para cuidar do caçula.

Isso porque José Leonardo ainda está em observação médica em decorrência da bronquiolite que teve no início do mês. O bebê chegou a ser internado na UTI durante o feriado do carnaval e deixou todo mundo preocupado. Ele se recuperou e teve alta hospitalar, mas ainda está em recuperação.

Com isso, Virginia decidiu não viajar até o filho ter liberação médica. Ela deu a notícia para os fãs por meio dos stories do Instagram. Fazendo a voz como se fosse o bebê falando, a influencer contou: "Pessoal, deixa eu contar uma negócio para vocês. A gente ia para Mangaratiba amanhã para ficar lá até o aniversário da minha mamãe, mas o que eu fiz? Eu não posso viajar de avião por agora. Eu estou em observação médica porque sou pequenininho e eu tive bronquiolite".

O inferno astral de Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao desabafar sobre como se sente atualmente. Prestes a fazer aniversário, ela contou que acredita estar no inferno astral. Isso porque a loira não está se sentindo muito bem emocionalmente.

"Minha cabeça não tá boa. Eu estou achando que eu estou no inferno astral e a Poli falou um trem de Mercúrio Retrógrado acontecendo. Acho que estou passando por isso. Cabeça não está boa, não. O humor está duvidoso”, disse ela.

E completou: "Meu aniversário é dia 6 e falaram que a gente entra no inferno astral 30 dias antes. Eu estou sentindo agora. 30 dias atrás eu não estava sentindo. O inferno astral deixa a gente meio triste, meio desanimado”.

Virginia completará 26 anos de idade no dia 6 de abril de 2025.

Leia também: Casados há quatro anos, Virginia relembra casamento civil com Zé Felipe