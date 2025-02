A empresária Lorena Maria entrega o diálogo inicial com o funkeiro MC Daniel, que são pais de Rás, quando os dois se conheceram

A influenciadora e empresária Lorena Maria e o noivo, o funkeiro MC Daniel, revelaram como foi o primeiro encontro do casal durante um culto evangélico no lar . Reunidos com familiares e amigos, o casal contou como se conheceram e como a conversa entre eles fluiu.

“No primeiro encontro, o varão só queria falar de Deus. Ela pensou que eu era pastor”, disse MC Daniel. Ainda no vídeo, o funkeiro contou: “Eu enchi o saco dela e falei de Deus o caminho todo”.

Lorena ainda completou: “Eu pensei assim: ‘Ué, ele quer me beijar ou me evangelizar?’”. O músico, orgulhoso da sua atitude, finalizou: “E ali eu não parei, pastor. Eu só via a cara dela me olhando assim. Eu falei: ‘Ele [Deus] quer ter a sua vida e eu vou te mostrar’”.

“Aí eu já pensei: ‘Pô, não sei se vou conseguir casar com ela, mas vou levar essa vida para Deus’”. Na reunião, comandada por um sacerdote religioso,ele comentou: “Esse é um obreiro de valor”.

MC Daniel compartilhou, por meio de seu perfil no Instagram, novos vídeos segurando Rás em seus braços. Na ocasião, o funkeiro surge sem camisa e exibe as suas tatuagens ao dar mamadeira para o filho ao som de “Melhor Sensação”, canção escrita para homenagear o nascimento do sucessor.

“É hora de comer e a mamãe está dormindo, então o papai que cuida. Que venha com saúde, filhão, o resto o papai corre atrás pra tu, moleque. É o meu parceiro e o meu melhor amigo!”, disse.

Após alguns minutos, o neném começou a chorar e foi acalentado pelo pai, fazendo uma voz divertida: “Relaxa! Acho que está com fome, pai: ‘Vou finalizar esse tetê e aí finalizando esse tetê, acho que quero que troque a minha fralda. Isso porque soltei uns peidos na mão do meu pai de novo”.

Mc Daniel e Lorena Maria deixam a maternidade com o primeiro filho, Rás

O cantor MC Daniel e a influenciadora digital Lorena Maria deixaram a maternidade com o primeiro filho do casal, Rás, no início da noite do dia 18 de fevereiro. Na ocasião, os dois chegaram a posar para fotos na saída do hospital.

Durante a manhã, o cantor ainda publicou uma série de registros do nascimento do herdeiro, que chegou ao mundo durante a madrugada na Clínica Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“A Bíblia diz que a palavra tem poder em Provérbios 18:21, que diz: ‘A língua tem poder sobre a vida e a morte’. Orei e pedi tanto a Deus, e ele realizou meu maior sonho, ser pai'”, escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram. Confira!

