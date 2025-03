Saiba tudo o que rolou no festão de 32 anos de Anitta

A cantora Anitta realizou um festão recheado de famosos para celebrar a chegada dos seus 32 anos. Saiba o que rolou na comemoração!

Na última quarta-feira, 27, Anittarealizou um festão repleto de famosos no Rio de Janeiro para celebrar a chegada dos seus 32 anos. A cantora faz aniversário oficialmente no dia 30 de março.

Sophie Charlotte e Xamã, que anunciaram o fim do namoro recentemente, marcaram presença para curtir a festa da artista.

A aniversariante chegou na festa por volta das 23h e garantiu, em suas redes sociais, que há comemorações para todos os gostos. "Ontem, eu falei para os meus convidados que era para ir apenas quem gostasse da coisa mais zen e que hoje aconteceria o de sempre", disse ela.

Para animar os convidados, a festa contou com um show particular de Xanddy. "Preparar o corpinho. Tirar a Anitta do porão para rebolar a noite inteira com Xanddy Harmonia", escreveu a cantora enquanto fazia uma massagem.

Além disso, todos os famosos presentes estavam completamente proibidos de fotografar ou filmar o evento.

Vontade de formar uma família

Ao que parece, Anitta tem enfrentado uma jornada de transformação tanto pessoal quanto profissional, e a cantora tem se aprofundado cada vez mais no auto conhecimento. A artista revelou que pretende lançar um projeto musical voltado para mantras.

"Tenho alguns sonhos hoje em dia, bem diferente dos que eu tinha antes. Hoje, quero muito fazer um tipo de música que seja uma música medicina. Os mantras acredito que sejam músicas que curam a alma, que têm esse poder de curar a pessoa", afirmou durante participação no podcast Alma Talks.

Em seguida, a famosa comentou mais sobre o projeto. "Acho que minha música tem o poder de elevar, fazer a pessoa dançar, sair de estados de tristeza para euforia, alegria e dança. Mas gostaria de focar em livros, escritas e filmes. Já tenho começado em alguns projetos de elevação da alma interior, da consciência. Isso é um projeto artístico. Um sonho meu de hoje é que esses mantras que eu escuto, que me fazem tão bem, poder de me elevar tão rapidamente, que eu consiga fazer o mesmo show que eu faço, 20 mil pessoas, mas dessa maneira, todo mundo elevado com essas letras que trazem conceitos filosóficos tão profundos. Isso é um sonho, se realizar, vou ficar: 'Uau, que incrível'".



Anitta ainda revelou que tem o sonho de formar a sua própria família. "Hoje, tenho sonhos pessoais de ter minha família, viajar com a minha família, criar momentos e memórias, criar minha família, eu mesma mudar muito como ser humano".

Leia também: Anitta faz rara aparição com novo affair em foto inédita