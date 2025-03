Arthur Aguiar comove ao relembrar morte do pai: 'Nem pude me despedir'

O ator Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, abriu o coração ao falar sobre sua relação com o pai biológico em entrevista ao programa 'Sensacional'

Arthur Aguiar comoveu ao falar sobre a morte do seu pai biológico durante sua participação no programa 'Sensacional', da RedeTV!. O ator e ex-BBB confessou que se arrepende de "ter sido tão duro com ele".

"Tem poucas coisas que eu me arrependo na vida, mas uma das coisas que eu me arrependo é de ter sido tão duro com ele nessa volta (...). Não lembro de ter chamado ele de pai nesse período", revelou o artista.

O campeão do BBB 22 se reaproximou do pai dois anos antes dele morrer. "Quando ele faleceu eu já estava fazendo 'Rebelde'. A gente [elenco] tinha viajado para fazer um show e meu telefone tinha parado de funcionar. Então, quando foi na segunda-feira, que eu consertei meu telefone, as mensagens de voz foram do tipo: 'Arthur, seu pai foi internado' (...). E aí foi se agravando o caso até aquela última mensagem", lamentou Arthur, que ficou 18 anos sem ter contato com o pai. "Passei muitos anos querendo encontrar com ele, e, no momento em que ele mais queria falar comigo, ele não pôde. Nem ele pôde se despedir de mim e nem eu pude me despedir dele", desabafou.

Falta de apoio da família na carreira artística

Arthur Aguiar também contou que sua família não o apoio no começo da carreira artística. Apesar de ter começado cedo no teatro, seus familiares queriam que ele se dedicasse a natação.

"Minha mãe não aceitou, de jeito nenhum. Minha família toda, na verdade, não aceitou. Todo mundo parou de falar comigo, ninguém me apoiou na minha carreira artística. Entendo que esse movimento que eles fizeram foi para tentar me inibir, no sentido de: ‘Vamos cortar tudo dele, ele não vai ter dinheiro, não vai ter nada, e vai ter que voltar a nadar’. É o que eu imagino, eles nunca verbalizam isso de maneira clara", revelou.

