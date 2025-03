A apresentadora Luciana Gimenez fala sobre a saúde após passar por uma cirurgia de emergência para corrigir hérnia de disco cervical

Após passar por uma cirurgia de emergência, a apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, está de volta ao trabalho e comandou, nesta quarta-feira, 26, o programa SuperPop, ao vivo, na RedeTV!. A artista também aproveitou o retorno para falar sobre a correção da hérnia de disco cervical por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu?

Há cerca de duas semana, Gimenez foi ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, porque não conseguia se mexer ao acordar. “Ao levantar, eu reparei que eu não conseguia escovar os dentes… O meu braço tava mole, me deu aquele desespero. Depois de uma hora, depois de alguns medicamentos, eu consegui, lentamente, descer pro carro”, contou. No veículo, a apresentadora deitou-se no banco da frente, que foi abaixado.

Ela conta que, para conseguir entrar na máquina de ressonância magnética, ela precisou tomar de 12 a 13 injeções de morfina . “Eu tava com uma hérnia enorme. Essa hérnia explodiu de uma tal forma que começou a apertar o nervo da medula”, explicou. Para a operação, a equipe fez um corte na frente do pescoço da apresentadora, que ainda ficará com a voz prejudicada por um tempo.

A artista, que segue em recuperação, retomou alguns compromissos profssionais. “Agora eu tô no caminho da fisio, da paciência, que eu acho que é uma palavra que tem sido muito importante, pra mim, nesses últimos dois anos e meio”, contou.

Na legenda da publicação, Luciana escreveu: “Tem fases que a gente passa por altos e baixos… A vida não é uma linha reta, né? Tem dias mais difíceis, outros mais fáceis, mas o importante é nunca desistir. Acreditar que tudo passa, que a gente levanta, sacode a poeira e segue em frente com mais força ainda!”.

