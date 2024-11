Mariana Santos desabafa sobre diagnóstico de doença: 'Crises terríveis'

A atriz Mariana Santos falou sobre sua saúde e contou que passou por alguns momentos difíceis por conta da síndrome do pânico que tem

A atriz Mariana Santos falou sobre sua saúde em entrevista ao jornal Extra nesta terça-feira, 26. Atualmente no ar como Fátima em Mania de Você, ela passou por alguns momentos difíceis por conta da síndrome do pânico que tem. Tudo começou na infância, mas perdurou na adolescência. "Sempre com altos e baixos. Fiz muita terapia", detalhou.

Atualmente, seu quadro está controlado, mas foi preciso usar medicamentos em algumas fases da vida. "A minha vida toda foi conviver com a ansiedade e com a síndrome do pânico. Começou na infância, deu uma parada, e na adolescência voltou. Sempre com altos e baixos. Fiz muita terapia. Teve uma época em que a medicação foi necessária. O que me tirava de casa era o teatro. Não sentia pânico nos palcos nem dando aula, justamente quando eu estava mais exposta. Mas, para chegar nesses lugares, era um sacrifício", detalhou.

E para controlar a situação?

E ela contou que decidiu se mudar para São Paulo para tentar controlar a situação. "Tive crises terríveis. Eu passava mal por me distanciar de casa. Nos deslocamentos, meu coração acelerava. Me mudei para São Paulo para matar esse leão. Fui piorando a situação de propósito para vencer o pânico. Faço terapia até hoje e vai ser para sempre. Hoje tenho ferramentas para controlar o pânico, mas sei que vou lidar com isso minha vida inteira", disse.

Mariana Santos relembra dia de praia e recebe elogios

Recentemente, Mariana Santos relembrou algumas fotos que tirou na praia. Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou as imagens em que aparece sorridente usando um biquíni preto e exibindo toda sua beleza natural. Na legenda, Mariana comentou sobre o dia de lazer. "Ah, mas eu vou colorir o meu Instagram com um TBT bem recente de domingo passado! Esse dia foi muito bonito", disse ela.

