Marcos Oliveira se pronuncia após procedimento de emergência: ‘Um pouco melhor’

Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, tranquiliza seus fãs após passar por procedimento em hospital e ficar internado

O ator Marcos Oliveira, conhecido por ter interpretado o Beiçola na série A Grande Família, revelou que está internado no CTI após passar por um procedimento hospitalar. Ele contou que realizou um cateterismo e ficará internado em observação até terça-feira, 10.

"Oi gente! Estou aqui na UNIMED RIO BARRA no CTI. Já fiz o Cateterismo. Uso dois estêncis há alguns anos também. Mas já estou um pouco melhor e sendo bem atendido. Ficarei ainda hoje em observação e amanhã de manhã devo voltar pra casa. Orando por isso! Porque tenho muita coisa pra fazer e que deixei de fazer hoje", disse ele.

E completou: "Não foi dessa vez que eu parti. Obrigado por todas as mensagens de carinho e ligações. Não conseguirei responder todos pois estou com pouca bateria no celular. Um beijo gente".

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Marcos revelou que estava enfrentando dificuldades financeiras ao receber uma ordem de despejo por dívidas de aluguel. O ator ainda lamentou a falta de emprego para artistas de mais idade e disse que gostaria de oportunidades para voltar a atuar.

Marcos Oliveira recebeu ordem de despejo

Eterno Beiçola de 'A Grande Família', o ator Marcos Oliveira recebeu recentemente dois oficiais de justiça em sua casa para informá-lo sobre uma ordem de despejo. Em entrevista ao jornal 'O Globo', o artista abriu o coração e falou um pouco sobre a situação delicada que vem enfrentando em sua vida pessoal.

"Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos", lamentou Marcos. Anos antes, ele já havia morado por um tempo no Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O abrigo é o único no Brasil com o foco em auxiliar artistas que precisam de ajuda. De acordo com o ator, o motivo de sua saída do Retiro teria sido seus 3 cachorros. Isso porque o abrigo só aceita 1 pet por morador.

Apesar do impasse, Marcos Oliveira informou ao veículo mencionado que talvez retorne a residir no local. "As únicas coisas que eu tenho na vida são as minhas cachorras. Não vou deixá-las. Mas estamos tentando resolver. Acho que o Retiro dos Artistas pode ser uma opção. Eu to sem dinheiro e não posso alugar nada no meu nome. Não sei como vai ser daqui pra frente", declarou ele, por fim.

O famoso enfrenta problemas financeiros desde seu último trabalho nas telinhas da TV Globo, em 'Deus Salve o Rei' (2018). Em maio de 2021, Marcos abriu uma vaquinha online e conseguiu arrecadar cerca de R$ 60 mil em doações. À época, ele possuía dívidas avaliadas em quase R$ 40 mil.