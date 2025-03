Médico explica condição que afetou Cristiana Oliveira e avalia atitude da atriz: 'Alívio da dor'

Cristiana Oliveira revelou que passou por um problema de saúde no último mês; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings avalia quadro da atriz

A atriz Cristiana Oliveira (61) surpreendeu ao contar que está lidando com um problema de saúde no último mês. No começo de março, a estrela contou que sofre com a dor do pinçamento de nervo na cervical . Por causa disso, ela está com um colar cervical e chegou a ser internada para o alívio da dor. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista explica o diagnóstico da artista.

No dia 2 de março, Cristiana Oliveira relatou nas redes sociais sobre seu quadro e mostrou fotos com o acessório médico, narrando sua luta para ficar boa logo:"1 mês com pinçamento de nervo na cervical. 3 internações, infiltração de medicamentos , dor lancinante, melhora, piora, mas sempre cheia de esperança! Não tem sido fácil, mas graças a Deus tenho o apoio dos meus médicos", afirmou.

Segundo o Dr. Fabio Jennings é importante esclarecer a condição que afetou Cristiana Oliveira."A dor referida com "pinçamento" cervical, tecnicamente chamada cervicobraquialgia (dor no pescoço irradiada para o braço), é causada, na maioria das vezes por hérnias discais cervicais", afirma.

O especialista explica sobre hérnia discal."Quando o disco que fica entre uma vértebra e outra, sai do lugar e comprime a raiz de um nervo que sai da medula na altura do pescoço".

É UMA FORMA DE TRATAMENTO?

Por conta das dores, Cristiana Oliveira confessou que precisou usar um colar cervical , o Dr. Fabio avalia que a dor cervical pode se apresentar com várias intensidades e mais comumente é suportável melhorando em alguns dias.

"Em alguns casos, a dor é intensa sendo necessária conduta com medicamentos analgésicos e/ou antinflamatórios mais potentes para o alívio. Quando a dor é resistente ao tratamento conservador ou causa alteração de força no membro superior, porcedimentos mais invasivos como infiltrações e cirurgias são indicados. O uso dos colares cervicais não têm eficácia comprovada no tratamento dessas dores, mas podem ajudar no posicionamento do pescoço para alívio da dor, mas não são obrigatórios para a recuperação", finaliza o Dr. Fabio ao analisar o caso da atriz Cristiana Oliveira.

