Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado para procedimento de emergência

Intérprete de Beiçola em 'A Grande Família', o ator Marcos Oliveira revelou que foi internado nesta segunda-feira, 9, após passar mal

O ator Marcos Oliveira, intérprete do personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), foi internado na manhã desta segunda-feira, 9, após passar mal. A informação foi revelada pelo artista, de 68 anos, através de suas redes sociais.

De acordo com Marcos, ele precisará passar por um procedimento de cateterismo com urgência. Em um breve relato, o famoso explicou que conseguiu receber atendimento médico no Rio de Janeiro e, em breve, será transferido para outra unidade hospitalar.

"Graças ao plano de saúde que a [atriz] Tata Werneck paga para mim, fui atendido aqui na emergência de Copacabana, mas serei transferido para um hospital que ainda não sei o nome, lá na Barra. Tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas para receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência, pois o coração não tá legal. Vou avisando por aqui assim que melhorar, gente. Cuidem da saúde de vocês, esse é o bem mais precioso que temos", declarou ele.

"Espero conseguir voltar para casa até amanhã de manhã, pois minhas cachorras ficaram sozinhas em casa. Pelo menos deixei água e comida para elas", completou Marcos Oliveira, informando que ficará incomunicável até conseguir recarregar a bateria de seu celular.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Marcos revelou que estava enfrentando dificuldades financeiras ao receber uma ordem de despejo por dívidas de aluguel. O ator ainda lamentou a falta de emprego para artistas de mais idade e disse que gostaria de oportunidades para voltar a atuar.

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira se solidarizou com a situação do ator e o ajudou a quitar suas dívidas. Bastante emocionado, o intérprete de Beiçola agradeceu a atitude da jovem.

Marcos Oliveira rebate críticas contra Martina Oliveira

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em 'A Grande Família' (2001-2014), rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito das críticas contra Martina Oliveira, criadora de conteúdo adulto.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site 'Splash UOL', Marcos saiu em defesa da jovem ao mencionar 'críticas moralistas' do público. O artista ainda ressaltou que a profissão de Martina não deve ser julgada.

"Moralismo nenhum, e nem posso: a profissão dela é muito digna. Ela ganha dinheiro vendendo fantasia para quem quer comprar. Quem dera eu tivesse a idade dela e sem os problemas de saúde que tenho", declarou o ator.

"Aliás, se alguém xingar ela de put*, direi que é minha filha. A put* sou eu. Me prostituo nas artes fazendo qualquer papel só para poder atuar", acrescentou Marcos Oliveira. O ator só soube da ajuda financeira de Martina após o pagamento das dívidas.